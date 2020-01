Rinteen ja Marinin hallitusten avustajamäärä on herättänyt keskustelua. Erityisavustajien ja valtiosihteereiden määrä on kasvanut Sipilän hallituskaudesta.

Erityisavustajia ja valtiosihteereitä. Rinteen ja Marinin hallitusten avustajamäärä on herättänyt keskustelua. Erityisavustajien ja valtiosihteereiden määrä on kasvanut Sipilän hallituskaudesta.

Erityisavustajia ja valtiosihteereitä. Rinteen ja Marinin hallitusten avustajamäärä on herättänyt keskustelua. Erityisavustajien ja valtiosihteereiden määrä on kasvanut Sipilän hallituskaudesta.

Rinteen ja Marinin hallitusten perustelut erityisavustajien reilusti kohonneelle määrälle eivät vakuuta entistä puolustusministerin erityisavustajaa Petteri Leinoa (sin).

Rinteen hallitus selitti avustajamäärän nousua alun perin syksyyn 2019 osuneen EU-puheenjohtajakauden edellyttämillä lisäponnisteluilla. Pääministerin vaihduttua erityisavustajien ja valtiosihteereiden yhteenlaskettu määrä on noussut entistäkin suuremmaksi, vaikka puheenjohtajuus päättyi. LUE LISÄÄ:

Marinin hallitus on selittänyt asiaa hallituskriisin jälkeisellä poikkeustilalla, minkä lisäksi on vedottu lainvalmistelun laadun parantamiseen.

”Olen samaa mieltä entisen TEM:n kansliapäällikkö Erkki Virtasen kanssa, ettei Antti Rinteen sepittämällä tarinalla EU-puheenjohtajuuskauden vaatimuksista ja lainvalmistelun laadusta ole mitään tekemistä erityisavustajien lukumäärän kanssa. Kyseessä oli härski sumutus”, Petteri Leino kirjoittaa blogissaan.

”Se on korjattavissa vain sillä, että pääministeri Marin viisikkonsa kanssa päättää leikata erityisavustajien määrää kolmanneksella.”

Myös työministeriön entinen kansliapäällikkö, arvostettu virkamiesjohtaja Erkki Virtanen on tyrmännyt ”bluffin” EU-puheenjohtajuudesta. Hän sanoi Verkkouutisille, että perustelu oli ”ihan huuhaata”.

Petteri Leino arvioi Puheenvuoron blogissaan, että tavalliselle sektoriministerille riittää kaksi poliittista erityisavustajaa, koska ministerien kabineteissa on sen lisäksi ei-poliittiset virkamiesavustajat.

”Neljän vuoden kokemuksella uskallan väittää, että ministeri tarvitsee työnsä helpottamiseksi muutaman poliittisen erityisavustajan. Erityisavustajan pääasiallisin tehtävä on avustaa omaa ministeriään hänen vaativan tehtävän hoitamisessa. Minulle aikanaan eräs entinen kokenut poliittinen avustaja sanoi, että hyvä erityisavustaja auttaa esimiestään ajattelemaan ja muodostamaan oma kantansa. Kun hän on kantansa muodostanut ja päätöksensä tehnyt, niin sen jälkeen erityisavustajan tehtävänä on valvoa ministerin tahdon toteutuvan.”

”Puolueiden puheenjohtajilla voi olla kolmesta neljään avustajaa, mutta pääministerin seitsemän avustajaa osoittaa suhteellisuudentajun puutetta”, Leino kirjoittaa viitaten pääministeri Marinin avustajiin.

Erityisavustajat ovat Leinon mielestä syyttään tikunnokassa, koska vastuu kohusta ”kuuluu yksinomaan hallituksen viisikolle”.

Erityisavustajien toinen tehtävä on Leinon mukaan hallituskumppanien ministerien toimien seuraaminen. Hän väittää, että nykyhallituksen puolueet eivät luota riittävästi toisiinsa.

”Seurantavastuut voidaan jakaa joko ministeriöittäin tai prosessien perusteella. Väitän, että nimenomaan seurantavastuut ovat tosiasiallinen syy nykyisen hallituksen erityisavustajien suureen määrään”, Leino väittää.

LUE MYÖS: