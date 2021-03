Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen kirjoittaa Mediuutisissa, että ”keskustelu koronarokotusten jakamisesta epidemiatilanteen perusteella muistuttaa lähes huutoäänestystä”.

”Maassamme on alueita, joilla virusta ei käytännössä ole juuri voinut kohdata. Lukuun ottamatta rajoittuneita ryvästymiä alueelliset erot tartuntariskissä ovat olleet hyvin pysyviä. Rajoitustoimet jatkuvat koko maassa, ja pandemia todennäköisesti sammuu rokotusten myötä, joten nämä alueet välttynevät laajamittaiselta koronatartunnan riskiltä”, Tuominen kirjoittaa.

”Astmapotilaan riski saada koronavirusinfektio on Uudellamaalla kymmenkertainen verrattuna matalammalla ilmaantumisalueella asuvaan astmaatikkoon. HUS-alueella asuvan astmaatikon riski joutua sairaalaan koronavirustaudin vuoksi on siis 30-kertainen (3 x 10) verrattuna vähän ilmaantuvuuden alueella asuvan astmaa sairastamattoman samanikäisen ihmisen riskiin”, Tuominen jatkaa.

Sairaanhoitopiirit ovat suhtautuneet valtaosin kielteisesti uuteen jakoperusteeseen, ilmenee THL:n viimeviikkoisesta lausunnosta. Muutosta kannattavat vain HUS sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri. Epidemiatilanne on päässyt pahaksi myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, jolta THL ei kuitenkaan saanut kantaa uuteen jakoperusteeseen. Kaikkiaan vastaus jäi puuttumaan viideltä sairaanhoitopiiriltä.

THL on nostanut pohdinnassaan esiin yhdenvertaisuusnäkökulman. HUSin Tuominen puolestaan katsoo, että nykyisen rokotusjärjestyksen jatkaminen on ongelmallista yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

”Ikäihmisten rokottamisen jälkeen olisi perusteltua jatkaa rokotuksia vaikuttavuusperusteisesti. Jos yhteiskunta ei käytä vallassaan olevia keinoja suuremmassa vaarassa olevien ihmisten turvaamiseksi, herää kysymys, toteutuuko perustuslain kansalaisille turvaama yhdenvertaisuus ja terveyden edistäminen. Nykyisen rokotusjärjestyksen lopputulos saattaa olla, että annamme kymmenien, jopa satojen kuolla Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa korona jyllää – vaikka se olisi vältettävissä”, Tuominen kirjoittaa Mediuutisissa.

Suomen kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) suositteli aiemmin, että koronarokotteiden jakelussa huomioitaisiin jatkossa epidemian tilanne eri alueilla niin, että rokotteita jaettaisiin sairaanhoitopiireihin paitsi väestömäärän myös edellisten viikkojen tartuntatapausten määrän ja sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten määrän perusteella. Kaikkien kolmen tekijän painoarvo olisi yhtä suuri, eli kolmannes. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL oli kuitenkin varauksellisempi viime viikon lausunnossaan, mikä on herättänyt keskustelua.

Esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että rokotusjärjestyskysymys on politisoitunut. Helsingin Sanomien mukaan hallituspuolue keskusta kipuilee asian kanssa. Sanna Marinin (sd) hallitus käsittelee rokotteiden painottamista pahimmille epidemia-alueille neuvotteluissaan tänään keskiviikkona. Marin on aiemmin kertonut hallituksen sopineen siitä, että rokottamisjärjestystä voidaan muuttaa sitten, kun riskiryhmät on saatu rokotettua.

