Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping allekirjoittivat perjantaina yhteisen julkilausuman, jonka mukaan Venäjä ja Kiina vastustavat puolustusliitto Naton laajenemista. Lisäksi Kiina ilmaisee tukensa Putinin vaatimuksille turvatakuista.

Venäjä puolestaan ilmoittaa tukevansa Kiinaa Taiwanin suhteen ja vastustavansa Taiwanin itsenäisyyttä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että julkilausumassa vedetään yhtäsuuruus merkit Venäjän intressien toteutumattomuuden eli etupiirivaatimusten ja Naton laajenemisen sekä Kiinan ydinintressien kuten Taiwanin välillä. Hän pohtii kuitenkin sitä, kauanko Kiinan tuki Venäjälle kestää.

”Olympialaisissa Venäjä näyttää voitaneen Kiinalta paljon sitä valtapoliittista tukea, mitä halusi. Vai saiko? Se nähtäneen kohta. Jättiläisen syleily kaksiteräinen miekka. Venäjällä saattaa tuntua hetken hyvältä, sillä ymmärrystä. Ajurit paikoillaan globaaliin kiristymiseen”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Uutistoimisto Reutersin haastattelema amerikkalaisen Center for Strategic and International Studies -instituutin Kiina-asiantuntija Scott Kennedy on Aaltolan kanssa samoilla linjoilla.

”Kiina tuki Venäjälle näyttää enemmän ohuelta kuin tukevalta. Jos sota alkaa Ukrainassa tai Taiwanissa, voimme odottaa tämän kumppanuuden hajoavan”, hän kommentoi.

