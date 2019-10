Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) sanoo medialle lähettämässään kannanotossa, että Kelan pääjohtajan tehtävä on turha. Laukkasen mukaan kansanedustajat saavat jatkuvasti yhteydenottoja kansalaisilta, jotka kokevat tulleensa Kelan kaltoin kohtelemiksi.

”Olen kansanedustajana usein lähestynyt Kelan pääjohtajaa ja yrittänyt yhdistää apua hakevaa kansalaista ja Kelaa - josko syntyneeseen erimielisyyteen etuuden oikeutuksesta löytyisi tolkullinen selitys ja ratkaisu. Kuvio menee aina jotenkin näin: pääjohtaja kiittää viestistä ja siirtää asian alemmalle johtotasolle, joka aikanaan vastaa ja siirtää sen seuraavalle alemmalle tasolle. Lopputulos on aina sama: kansalainen ei saa apua eikä oikeutta”, Laukkanen sanoo.

”Kysynkin, mihin Kela tarvitsee pääjohtajaa, kun hänen johtamisellaan ja arvovallallaan ei ole merkitystä. Mielestäni koko Kelan johtaminen on uudistettava, jotta Kela saadaan toimimaan nykyistä paremmin. Pääjohtajan tehtävä on lakkautettava tarpeettomana, samoin puolet muista johtajista pois. Kaikki loput johtajanimikkeellä olevat henkilöt laitetaan puoleksi vuodeksi asiakastyöhön ratkaisemaan päivittäisiä ongelmia, jossa Kelan ongelmat tulevat johdon iholle”, Laukkanen jatkaa.

Laukkasen mielestä myös Kelan valtuuston voisi lopettaa. Kelan hallintoa ja toimintaa valvoo 12 eduskunnan valitsemaa valtuutettua. Valtuutettujen toimikausi on neljä vuotta. Kelan valtuuston puheenjohtaja on tällä hetkellä Riikka Slunga-Poutsalo (ps) ja varapuheenjohtajana on Ilmari Nurminen (sd). Laukkasen kd:llä ei ole edustajaa valtuustossa.

