Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm on käynyt keskustelemassa Elokapinan edustajien kanssa.

Ilmastohätätila. Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm on käynyt keskustelemassa Elokapinan edustajien kanssa.

Ilmastohätätila. Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm on käynyt keskustelemassa Elokapinan edustajien kanssa.

Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm olisi valmis julistamaan Suomeen ilmastohätätilan, kuten viime päivinä paljon esillä ollut Elokapina-liikekin on vaatinut.

”En näe henkilökohtaisesti mitään syytä, miksi ei voisi julistaa. Kuten pääministeri on todennut, niin tarvitaan tekoja. Mielestäni meillä on kaikki mahdollisuudet tekojen tekemiseen, teknologinen osaaminen ja puhdas teollisuus. Se on iso asia vientimme ja ympäristön kannalta”, hän sanoo Uudelle Suomelle.

Sdp vastasi Elokapinan keskustelukutsuun viime viikolla, kun Malm kävi keskiviikkona keskustelemassa ympäristöliikkeen edustajien kanssa Pikkuparlamentin puistossa Helsingissä.

Sen jälkeen pääministeripuolue ei ole enää ollut Elokapinan hampaissa, vaan pääkohde on ollut keskusta ja valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Malm suhtautuu Elokapinaan ymmärtäväisesti.

”Olen joskus ollut itsekin mielenilmauksissa ja ymmärrän sen, että siinä vaiheessa, kun kokee, että oma ääni ei kuulu, pitää tehdä jotain asian eteen. Itse toivon, että se on maltillista ja sivistynyttä. Rähinöitä ja tappeluita en voi missään tapauksessa koskaan kannattaa.”

LUE LISÄÄ: