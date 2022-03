Kuva: State Emergency Service of Ukrai

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden toisti viime yönä, ettei Yhdysvallat aio puuttua sotilaallisesti Venäjän ​​Ukrainassa aloittamaan sotaan. Presidentti Biden varoitti, että Venäjää vastaan taistelevat Yhdysvaltain joukot tarkoittaisivat kolmatta maailmansotaa.

Valkoinen talo kuitenkin julkaisi yön aikana uuden listan Venäjää kohtaan asetettavien pakotteiden valmistelusta. Tiedotteen mukaan presidentti Biden tekee tiivistä yhteistyötä kongressin kanssa estääkseen Venäjältä sen WTO-jäsenyyden edut ja varmistaakseen, että Venäjän tuonti ei saa suosituimmuuskohtelua.

Tiedotteessa kerrotaan myös, että G7-maiden johtajat sopivat, että Venäjä ei voi jatkossa saada rahoitusta johtavilta monenvälisiltä rahoituslaitoksilta, kuten Kansainväliseltä valuuttarahastolta ja Maailmanpankilta.

Listalle on päätynyt myös niin uusia yksityishenkilöitä perheineen, kuin uusia vienti- ja tuontikieltoja. Yhdysvallat kieltää tavaroiden tuonnin useilta Venäjän talouden tunnetuilta sektoreilta, joihin kuuluu mukaan lukien kaviaari, vodka ja ei-teolliset timantit. Yhdysvallat myös lopettaa luksustavaroiden viennin kaikille Venäjällä oleville henkilöille.

Tyrmäys biolaboratorioväitteille

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto piti perjantaina hätäkokouksen keskustellakseen Venäjän väitteestä, jonka mukaan Yhdysvallat rahoittaisi biologisten aseiden kehittämistä Ukrainassa. Tapaamista pyysi Venäjä.

Länsimaiden mukaan Venäjä on levittänyt väitteitä asiaan liittyen perustellakseen omaa mahdollista biologisten ja kemiallisten aseiden käyttöä Ukrainassa sodan aikana. Myös Kiina on kovaan ääneen vaatinut Venäjän rinnalla muun muassa ulkoministeriönsä tiedottajien kautta asian selvittämistä.

Yhdistyneet Kansakunnat ilmoitti, ettei se ole tietoinen biologisten aseohjelmien olemassaolosta Ukrainassa. YK:n aseidenriisunta-asioiden korkea edustaja Izumi Nakamitsu kertoi 15-jäseniselle neuvostolle, ettei YK ole "tietoinen biologisista aseohjelmista" Ukrainassa.

Nakamitsun mukaan sekä Ukraina että Venäjä ovat biologisten aseiden kieltosopimuksen osapuolia. Kyseessä on kansainvälinen sopimus, joka kieltää tällaiset aseet.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Maailman terveysjärjestö neuvoi Ukrainaa tuhoamaan maan kansanterveyslaboratorioissa olevat erittäin uhatut patogeenit estääkseen "mahdolliset vuodot", jotka levittäisivät tauteja väestön keskuudessa.

Kuten monissa muissakin maissa, Ukrainassa on kansanterveyslaboratorioita, jotka tutkivat, miten voidaan lieventää sekä eläimiin että ihmisiin vaikuttavien vaarallisten sairauksien, mukaan lukien viimeksi COVID-19, uhkia. Sen laboratoriot ovat saaneet tukea Yhdysvalloista, Euroopan unionilta ja WHO:lta.

Taistelu Ukrainassa jatkuu

Kansainvälisten uutislähteiden mukaan Ukrainan joukot ovat onnistuneet yön aikana pitämään asemansa ainakin maan pääkaupungin Kiovan osalta. Raportteja Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyn kuolemasta tai antautumisesta ei ole yön aikana tullut kansainvälisille uutistoimistoille.

Kansainväliset uutistoimistot ovat kuitenkin aamun aikana raportoineet kuulleensa räjähdyksiä Kiovan alueella. Taistelut jatkuvat Ukrainan pääkaupungin laitamilla, ja kaupungin hallinnon mukaan pohjoiset alueet ovat edelleen vaarallisimpia. Taistelut ovat kärjistyneet myös Brovaryssa, Dneprijoen toisella puolella, kaupungin itäpuolella.

Uutistoimistot ovat raportoineet myös ilmahyökkäyksen sireenien äänistä eri puolilla Ukrainaa. Niitä on kuultu pääkaupunki Kiovan lisäksi ainakin Odessassa Sumyssä, Harkovassa ja Dniprossa.

Instagram pimenee

Sosiaalisen median palvelu Instagramin johtaja Adam Mosseri kertoi sosiaalisen median palvelu Twitterissä, että Venäjän päätös estää sosiaalisen median alusta tarkoittaa, että kymmenet miljoonat venäläiset menettävät maanantaina pääsyn sivustolle ja sovellukseen.

“Maanantaina Instagram estetään Venäjällä. Tämä päätös katkaisee 80 miljoonan (ihmisen yhteydenpidon) toisistaan Venäjällä ​​ja ulkomaailmasta, sillä ~80 % venäläisistä seuraa Instagram-tiliä maansa ulkopuolella. Tämä on väärin.”, Mosseri viestitti.

Instagramin ja Facebookin emoyhtiö Meta ilmoitti muuttavansa väliaikaisesti omat sääntönsä salliakseen väkivaltaiset uhkaukset venäläisiä joukkoja kohtaan. Metan mukaan muutokset Venäjän hyökkäyksen yhteydessä Ukrainaan koskevat vain itse Ukrainaa ja ovat väliaikaisia.

Venäläisen uutiskanava TASS:n mukaan Venäjän mediaviranomainen päätti estää Instagramin venäläisiä, mukaan lukien sotilaita, vastaan ​​levinneen vihapuheen vuoksi. Aiemmin Venäjän valtakunnansyyttäjänvirasto vaati, että Meta, johon kuuluvat Facebook, Instagram ja WhatsApp, äärijärjestö, julistaisi sen kieltäväksi Venäjällä.

Erikoinen näytelmä

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Venäjän televisiossa on poikkeuksellisesti esitetty kritiikkiä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Russia-1-kanavan suosittu Kremlin-mielinen keskusteluohjelma Ilta Vladimir Solovievin kanssa poikkesi Moskovan viralliselta linjalta tällä viikolla.

Ohjelmassa esiintyvä akateemikko Semjon Bagdasarov kysyi, "pitääkö meidän joutua toiseen Afganistaniin, mutta vielä pahempaan sellaiseen", Moscow Times raportoi BBC:n mukaan.

Kommentit ovat epätavallisia, sillä ohjelman juontaja Solovjov on ollut Venäjän presidentti Vladimir Putinin uskollinen liittolainen ja ohjelma on tähän asti tukenut sitä, mitä Venäjä on kutsunut "erityissotaoperaatioksi" Ukrainassa.

Soloviev on määrätty EU:n pakotteiden alle, ja EU sanoo, että hän "tunnetaan erittäin vihamielisestä asenteestaan ​​Ukrainaa kohtaan ja Venäjän hallituksen ylistämisestä".