Sultan Ahmed Al-Jaber on Arabiemiirikuntien teknologiaministeri ja tämän vuoden COP28-ilmastokokouksen puheenjohtaja. Kuva World Future Energy Summit -tapahtumasta tammikuulta 2023.

Öljynviejänmaiden järjestö Opeciin kuuluva Arabiemiirikunnat isännöi tämän vuoden COP28-ilmastokokousta Dubaissa marraskuussa. Valinta on herättänyt myös kritiikkiä, mutta viime päivinä maan edustajien antamat lausunnot ovat herättäneet toivoa kokouksen onnistumisesta.

Ilmastoneuvotteluissa on viime vuosina kiistelty viime vuosina paljon siitä, puhutaanko fossiilisten polttoaineiden vähentämisestä (engl. phase down) vai niistä luopumisesta (phase out).

Arabiemiirikuntien energiaministeri Mariam bint Mohammed Almheirin käytti ilmaisuista järeämpää Münchenin turvallisuuskonferenssissa viime viikolla.

”Öljy- ja kaasusektorin täytyy olla mukana. Meidän on muutettava sitä, kuinka ne tekevät bisnestä ja meidän on luovuttava hiilestä niiden toiminnoissa. Meidän on luovuttava öljystä ja kaasusta oikeudenmukaisesti”, hän sanoi.

Arabiemiirikunnilla on muista arabimaista poiketen nykyään suhteellisen vahva ja monipuolinen talous, joka on keskittynyt öljyn ja maakaasun lisäksi myös kauppaan ja matkailuun.

Painavia sanoja kuultiin myös keskiviikkona, kun ilmastokokouksen vetäjäksi nimetty Sultan Almed al-Jaber sanoi, että 1,5 asteen tavoitteesta ei voida tinkiä.

Näin oli vaarassa käydä viime vuoden ilmastokokouksessa Egyptissä, kun osan maista kerrottiin vastustaneet jo aiemmin kirjatun tavoitteen vahvistamista. Se saatiin kuitenkin pidettyä voimassa.

Eri asia on, ovatko käytännön toimet linjassa tavoitteen kanssa. Näin ei toistaiseksi ole, vaan maailma on matkalla kohti noin 2,5 asteen lämpenemistä.

”On myös selvää, että siihen ei päästä nykymenolla [business as usual]. Tarvitsemme paradigman muutoksen lähestymisessämme päästövähennyksiin, sopeutumiseen, rahoitukseen sekä menetyksien ja vahinkojen korvaamiseen”, Al-Jaber sanoi Intian New Delhissä pidetyssä tapahtumassa.

Al-Jaber on ensimmäinen entinen öljypomo, joka luotsaa YK:n ilmastokokousta. Pääneuvottelijaa on kuvattu Arabiemiraattien presidentin Mohammed bin Zayed al-Nahyanin luottomieheksi. Hänellä on pitkä ura myös uusiutuvien energialähteiden parissa.

Hänen nimityksensä pääneuvottelijaksi on herättänyt huolta mahdollisista intressiristiriidoista. Al-Jaber on kuitenkin aikonut osoittaa huolet turhiksi.

Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen vaatii Al-Jaberin mukaan ei vain miljardeja vaan biljoonia eli tuhansia miljardeja.

”Meidän on varmistettava, että rahoitusta on saatavilla ja että se on edullista. Muutoksen keskeisiä mahdollistajia ovat kansainväliset rahoituslaitokset ja monenkeskiset kehityspankit.”

Financial Times kuitenkin kritisoi, että Al-Aber ei ole antanut medialle suoria haastatteluja vaan tyytynyt läpinäkyvyyspuheista puolimatta vain julkisiin esiintymisiin.

Lähde: Carbon Brief