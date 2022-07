Kesäkuu vaihtui heinäkuuksi. Sanonnan mukaan Suomi menee kiinni kuukaudeksi.

Monet palvelut on kokonaan suljettu tai niitä ajetaan puoliteholla. Kaikki tuntuvat olevan lomilla.

Mutta onko todella näin, ja mitä tilastot kertovat kesäkuukausista?

Toden totta: heinäkuu on Tilastokeskuksen mukaan suosituin lomakuukausi Suomessa.

Viime vuonna Suomen työllisestä työvoimasta kolmasosa oli vähintään yhden viikon lomalla heinäkuussa. Kesäkuussa vähintään viikon piti lomaa 12 prosenttia työllisistä ja elokuussa niin ikään 12 prosenttia työllisistä.

Tilastokeskuksen Tilastotietopalvelun keräämästä datasta saa selkoa siitä, mitä me touhuilemme heinäkuussa.

Tonnin seteli

Ensin pengotaan lompakon pohja. LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan suomalaiset aikovat käyttää kesälomallaan keskimäärin 1 040 euroa. Kesälomabudjetin mediaani oli noin 700 euroa. Puolet lomalaisista aikoo käyttää rahaa sitä enemmän ja puolet sitä vähemmän.

Lähdetään reissuun. Koronapandemian vuoksi erityisesti kotimaanmatkailu oli viime vuonna ennätyksellisen suosittua. Touko-elokuussa kotimaan vapaa-ajan päivämatkoja tehtiin lähes 12 miljoonaa.

Suosituimpia päivämatkojen kohdemaakuntia olivat Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Tänä vuonna koronan helpottaessa saatetaan käydä jopa ulkomaillakin.

Yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kesällä 2021 yhteensä noin kolme miljoonaa. Kolmessa neljästä matkoista majoituttiin ilmaismajoituksessa, kuten sukulaisten ja tuttavien luona tai omassa loma-asunnossa.

Eli mökille. Suomessa oli viime vuonna kaikkiaan 508 919 kesämökkiä, keskimäärin 1,7 kesämökkiä neliökilometrillä.

Kesämökkien lukumäärällä mitattuna suurin mökkikunta on Kuopio, toiseksi suurin on Mikkeli ja kolmanneksi suurin Parainen. Sekä Kuopiossa että Mikkelissä on yli 10 000 mökkiä. Kauniainen on Suomen ainoa kunta, jossa ei ole yhtäkään kesämökkiä.

Lähes 782 300 suomalaista kuului vuonna 2020 kesämökin omistavaan asuntokuntaan. Mökkien omistajien keski-ikä oli 63 vuotta. Alle 40-vuotiaita omistajia oli vain seitsemän prosenttia kaikista mökinomistajista.

Hikoillaan häissä ja rippijuhlissa

Mökiltä joutuu joskus poistumaan omiin, sukulaisten ja kavereiden häihin. Viime vuonna solmituista avioliitoista 44 prosenttia sai siunauksen kesä-, heinä- ja elokuussa.

Suosituin avioitumiskuukausi oli heinäkuu, jolloin 3 616 paria solmi avioliiton. Toiseksi suosituin oli elokuu 3 151 parilla.

Mökiltä voi joutua rippijuhliin. Rippikoulun kävi viime vuonna noin 49 600 henkilöä. Kirkkoon kuuluvista 15-kesäisistä nuorista rippikoulun kävi 90,5 prosenttia ja kaikista saman ikäisistä 74,5 prosenttia.

Uskonnollisesti sitoutumattomille Prometheus-leireille osallistui viime kesänä 948 henkilöä, mikä on noin 1,6 prosenttia 15 vuoden ikäisistä nuorista.

Säät ovat suosineet niin hääpareja kuin ripille menneitä nuoriakin. Nyt on hikoiltu helteitä ja trooppisia öitä.

Etenkin viime kesä oli poikkeuksellisen lämmin. Koko maan keskilämpötilalla mitattuna viime kesä oli 1900-luvun alusta alkavissa tilastoissa toiseksi lämpimin. Sitä lämpimämpi kesä oli vuonna 1937.

Nuoriso pyörittää pyöriä

Kaikki eivät silti suinkaan käy ahon laitaa ilman paitaa. Jotkut pitävät pyörät pyörimässä.

Elinkeinoelämän keskusliiton kyselystä ilmeni, että tälle vuodelle yritysten tarjoamien kesätyöpaikkojen määrään ennakoitiin reilua korotusta. Tälle kesälle odotettiin kesätyö- tai harjoittelupaikka 120 000 nuorelle, kun taas kesällä 2021 EK:n jäsenyritykset tarjosivat nuorille noin 95 000 kesätyöpaikkaa.

33 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti lisäävänsä kesätyöpaikkoja täksi kesäksi ja vain neljä prosenttia ennakoi vähentävänsä niitä.

TAT Nuorten raportin mukaan kesätöihin hakeudutaan vähiten Helsingissä ja Uudellamaalla. Näillä alueilla ainoastaan 56 prosenttia nuorista kertoi hakevansa kesätöitä. Muualla Suomessa vastaava luku oli noin 70 prosenttia.

Vaara vaanii varomattomia

Lomalaiset viihtyvät kansallispuistoissa, lähiluonnossa ja vesillä. Mutta vaara vaanii liikenteessä, vesillä ja metsässä.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä kuoli viime vuonna 225 henkilöä ja loukkaantui 3 862. Eniten kuoltiin elokuussa ja loukkaannuttiin heinäkuussa. Kuolemista ja loukkaantumisista kolmannes tapahtui kesä–elokuussa.

Lämmin sää houkuttelee vesille. Houkutus ei aina vastaa odotuksia.

Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100–150 ihmistä. Vuonna 2021 hukkuneita oli ennakkotietojen mukaan yhteensä 157.

Viime vuoden kesä–elokuussa hukkui 87 henkilöä, mikä oli 37 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kesäkuussa hukkuneita oli 30, heinäkuussa 45 ja elokuussa 12.

Kuumuus tappaa sekin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan neljä vuorokautta tai pidempään kestävien helleaaltojen aikana väestön kuolleisuus lisääntyy Suomessa keskimäärin 10 prosenttia.

Viikkoja kestävästä helleaallosta voi aiheutua useampia satoja kuolemia. Vakavien terveyshaittojen riski on erityisesti yli 65-vuotta täyttäneillä ja pitkäaikaissairauksista kärsivillä.

Punkit iskevät iholle. Borreliatapauksia ilmoitettiin vuonna 2021 yhteensä 2 571, mikä oli hieman enemmän kuin vuonna 2020.

Ahvenanmaalla ilmaantuvuus oli aiempien vuosien tapaan korkein. Siellä todettiin 513 tapausta. Se oli noin viidesosa Suomen tapauksista. Borreliaa tosin esiintyi eniten syksyllä, suurin osa tapauksista ajoittui elo–marraskuulle.

