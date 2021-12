Tammi–maaliskuun lämpötilan ennustetaan olevan Pohjois-Euroopassa laajalti tavanomaista korkeampi, kertoo sääpalvelu Foreca.

Foreca viittaa Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) sunnuntaina julkaisemaan vuodenaikaisennusteeseen. Forecan mukaan Suomi ”helottaa kirkkaanpunaisena” ennusteessa, jonka sanoma on pettymys ”kunnon” pakkastalven odottajille.

”Lämpötilan ennustetaan olevan laajalti 1–2 astetta tavanomaista korkeampi. Läntisessä Lapissa sekä Pohjois-Ruotsissa poikkeama on peräti yli kaksi astetta”, Foreca kertoo.

”Jos tuoreen vuodenaikaisennusteen sanoma on toteutuakseen, marras–joulukuun kaltaiset pitkäkestoiset ja kipakat pakkasjaksot näyttävät epätodennäköisiltä.”

Foreca toteaa, että kun tarkastellaan kolmen ennustesuureen eli ilmanpaineen, sateisuuden ja lämpötilan keskinäistä vuorovaikutusta Suomen osalta, on sanoma selvä: tammi–maaliskuu voi tuoda mukanaan vuodenaikaan nähden varsin lämpimiä ajanjaksoja föhn-tuulineen.

”Kun sademäärä on ennusteen mukaan näinkin selvästi koholla Norjan vuoristossa ja vallitsevana ilmavirtauksena olisi Pohjois-Euroopassa länsi, keväisiä tuulahduksia voi tulla useampaan otteeseen. Föhn-ilmiön vallitessa sää on usein aurinkoista ja lämpötila on toisinaan Suomessa noussut talvella 5–10 lämpöasteeseen.”

Ennusteen heikkous

Foreca muistuttaa, että pidemmän aikavälin sääennusteisiin liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Ennusteeseen tulee suhtautua tietyllä varauksella, sillä sään vaihtelu viikkojen ja kuukausien sisällä voi olla hyvin suurta.

”Vaikka vuodenaikaisennuste liputtaakin tavanomaista lämpimämmän lopputalven puolesta, on mahdollista ja todennäköistäkin, että säätyyppi on ajoittain täysin päinvastainen tämän ennusteen sanomalle.”

”Pitkän ajan sääennusteen heikkous on, että siinä lasketaan lämpötila-, sademäärä- ja ilmanpainepoikkeamat peräti kolmen kuukauden mittaiselle ajanjaksolle. Suomen talvisäälle ovat kuitenkin ominaisia erittäin suuret vaihtelut, joten vuodenaikaisennusteen perusteella ei pysty toteamaan mitään yksittäisen viikon tai kuukauden säätyypistä.”

