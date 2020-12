Pääministeri Sanna Marin (sd) toivotta Twitterissä voimia ystävälleen Johanna Ojala-Niemelälle (sd).

Ojala-Niemelä on kertonut aivokasvaimestaan ja pitkästä sairauslomastaan.

”Kun Johanna kertoi sairaudestaan, se järkytti ja pysäytti. Yhdessä olemme itkeneet ja pohtineet tulevaa. Toivomme kaikki, että Johanna toipuu hyvin ja voi jälleen tarttua perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan tehtävään. Voimaa ystävä”, pääministeri tviittaa.

Puolueensa puheenjohtaja Marin kertoo Ilta-Sanomille, että sdp:n puoluejohto esittää eduskuntaryhmälle eduskunnan ensimmäistä varapuhemiestä Antti Rinnettä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Lindtmania varapuhemieheksi.

Tavallisesti perustuslakivaliokuntaa johtamaan on valittu juristi, ja Rinteellä on juristin tausta.

Marin toteaa IS:lle, että Rinne on kertonut olevansa käytettävissä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi kyseessä olevassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Myös Lindtman on Marinin mukaan kertonut harkitsevansa tehtävää. Eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat tuuraisivat Lindtmania sijaisjärjestelyn ajan.

”Antti Rinne on kokenut juristitaustainen henkilö. Perustuslakivaliokunnalla tulee olemaan todennäköisesti myös eduskunnan istuntotauolla monta vaikeaa asiaa käsiteltävänä. Siksi on tärkeää, että perustuslakivaliokunnalla on johdossaan henkilö, joka pystyy sitä johtamaan”, Marin sanoo lehdelle.

Päätöksen sijaisjärjestelystä tekee sdp:n eduskuntaryhmä puoluejohdon esityksestä. Ojala-Niemelän toivotaan palaavaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi kevätistuntokaudella.