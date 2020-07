Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) kuvailee Iltalehden haastattelussa Suomen talouden tämän hetken riskejä ”vaarallisen suuriksi”. Koronaviruksen ensimmäinen aalto aiheutti Vanhasen laskujen mukaan Suomelle liki 20 miljardin euron alijäämän.

”Jos tulee toinen aalto, sekin vaatii vastatoimia. Nyt ollaan paremmin varustauduttu, joten toivottavasti kotimarkkinoita ei jouduta samalla tavalla sulkemaan, mutta se kuitenkin aiheuttaa varmuudella mittakaavaltaan suuren vaikutuksen talouteemme”, hän arvioi.

Vanhanen varoittaa, että pitkäaikaisempia talousvaikutuksia tulee, jos Suomen vienti ei lähde elpymään. Hänen kertoo, että Suomen vienti esimerkiksi Saksaan ja Venäjälle tippui toukokuussa yli puoleen normaalista.

”Ja maailmalla meille keskeisissä talouksissa kuten Yhdysvalloissa koronaa ei ole saatu hallintaan. Suomen kannalta investointilama on todella lähellä.”

Valtiovarainministeri katsoo, ettei Suomessa ole vielä sopeutustoimien aika.

”Oma tuntumani kokemuksen perusteella on, että ensi vuosi menee vielä elvytykseen, ja silloin kun elvytetään, ei kovin paljon kannata tehdä sen kanssa vastakkaisia päätöksiä. Elvytyksellä on oma aikansa, jotta pyörät lähtisivät pyörimään. Finanssipolitiikan kiristämisen aika on vuonna 2022. Ei kukaan usko, että keskelle vuoden 2023 vaaleja tuotaisiin finanssipolitiikan kiristämistä, joten päätökset on syytä tehdä aikaisemmassa vaiheessa - ne ymmärretään silloin paremmin kansalaisten keskuudessa ja ehditään sulatella vaaleihin mennessä.”

Luottoluokittaja Moody’s patisti aikaisemmin lauantaina Suomea sopeutus- ja työllisyystoimiin.

”Jos sopeuttamistoimista peruutetaan tai jos rakenteellisen uudistukset viivästyvät, joudumme harkitsemaan luottoluokituksen pudottamista”, luottoluokittaja kirjoitti raportissaan.

