Keskustan puheenjohtaja, toimitusministeriön valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoo alkavansa huomata hermostumisen merkkejä hallitusneuvotteluita seuratessaan. Hän muistuttaa, että niitä on käyty nyt yli 60 päivää.

”Se on pitkä aika. En silti aio hoputtaa Petteri Orpoa tai muita Säätytalolle kokoontuneita puoluejohtajia. Keskusta antaa hallitusneuvottelijoille työrauhan. Heillä on aikaa ja heillä on vastuu”, hän kommentoi Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa.

Saarikko sanoo toivovansa, että Suomi saa parhaan mahdollisen hallitusohjelman.

”Annamme sille mahdollisuuden. Arvelen kuitenkin, että kyllä siitä meillä sanomista riittää. Kun ohjelma vihdoin valmistuu, käymme sen tarkasti, kohta kohdalta ja asia asialta läpi - ja sitten keskustasta kuuluu kyllä.

Emme aio vastustaa vastustamisen takia, mutta siihen voitte luottaa, että keskusta pitää täydellä voimallaan ja sydämellään koko Suomen puolta, kun tilanne sitä vaatii.”

Saarikko toivoo, ettei tuleva hallitus vastusta jo tehtyjä päätöksiä vain vastustamisen takia. Hän viittaa hyvinvointialueiden puheenjohtajien perjantaina julkaisemaan yhteiseen kannanottoon, jonka mukaan sote-uudistukselle on annettava aikaa, ja että muutos kohti parempaa palveluissa on alkanut.

”Viiden ensimmäisen kuukauden jälkeen uskallamme kuitenkin sanoa, että tilanne on parempi kuin yleinen keskustelu antaa ymmärtää. Julkisuuskuvassa yksittäiset kielteiset ilmiöt painottuvat. Maksamme edelleen koronavuosien tuottamaa hoitovelkaa, joka on jonouttanut palvelut ja uuvuttanut henkilöstöä”, kannanotossa sanotaan.

Puheenjohtajat muistuttavat, että sosiaali- terveydenhuollon kehittäminen juuttui välillä yli vuosikymmeneksi, kun kaikki tahot odottivat sote-uudistuksen valmistumista.

“Sinä aikana monet ongelmat kärjistyivät, ja viime vuodenvaihteessa ne siirtyivät ratkaisemattomina uusille hyvinvointialueille. Lähtökohta ei ole helppo, sillä edessämme on samaan aikaan sekä kiristyvä talous että pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä.”

Saarikko vetoaa soten puolesta hallitusneuvottelijoihin.

”Älkää hajottako sotea, älkää leikatko ihmisten terveyspalveluita, mutta avittakaa uudistus vielä paremmaksi.”

Hän korostaa lisäksi, että se mitä Säätytalolta aikanaan valmistuu, on vasta kaiken alku.

”Lauseita paperilla. Toimeenpano ratkaisee. Luottamus ratkaisee.”