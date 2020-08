Oppositiopuolue kokoomus on julkaissut ehdotuksensa yli 100 000 työpaikan synnyttämiseksi Suomeen. Puolue toteuttaisi pääosin valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmän esitykset, joihin sisältyi muun muassa eläkeputken ja useiden muiden varhaisen eläköitymisen kanavien lopettaminen.

Virkamiesten esittämän opintoetuuksien kokonaisuuden osalta kokoomus ”ei sitoudu suoraan VM:n esityksiin”. Aikuiskoulutustukea, kuten opintotukeakin, olisi kokoomuksen mukaan kehitettävä, mutta se ei suoraan lakkauttaisi aikuiskoulutustukea kuten VM esittää mahdollisuutena. Opintotuen tulorajoja kokoomus korottaisi 50 prosentilla.

“Kokoomus ottaisi sellaisenaan pohjaksi VM:n työllisyysavauksen esitykset lukuun ottamatta opiskelun tukemista koskevia leikkauksia, joiden merkitys VM:n esityksen työllisyysarviossa on korkeintaan 5000 työsuhdetta yhteensä 60 000 uuden työsuhteen kokonaisuudesta”, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo tiedotteessa.

Kokoomuksen työllisyyspaketti koostuu yhdeksästä kokonaisuudesta. Puolue ehdottaa muun muassa perhevapaauudistusta, varhaiskasvatusmaksujen laskemista, terapiatakuun toteuttamista sekä yli 75-vuotiaiden niin sanottua superkotitalousvähennystä. Lisäksi puolueen ehdotuksiin kuuluu työn verotuksen miljardiluokan kevennys, mutta myös työttömyys- ja sosiaaliturvan heikennyksiä.

Alla kokoomuksen ehdotukset tiivistettynä:

1. Otetaan valtiovarainministeriön ehdotus 60 000 työllisestä uudistusten pohjaksi kokoomuksen asettamin reunaehdoin (+55 000 työllistä).

”Esitetty opintoetuuksien kokonaisuus on toteutettavissa osittain. Aikuiskoulutustukea ja opintotukea on syytä kehittää, mutta kokoomus ei sitoudu suoraan VM:n esityksiin. Opintotuen tulorajoja on korotettava 50 prosentilla.

Valtiovarainministeriön esittämien työllisyystoimien ikääntyneiden kokonaisuus on toteutettava kokonaisuudessaan.”

2. Toteutetaan VM:n ehdotusten lisäksi kokoomuksen aiemmin esittämät muutokset ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta (+10 000).

”Muutetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa niin, että turva on työttömyyden alussa nykyistä parempi, minkä jälkeen tukisumma laskee joko tasaisesti tai portaittain työttömyyden pitkittyessä.”

3. Puretaan kannustinloukkuja (+9500).

”Toimeentulotukeen palautetaan pieni omavastuu, joka kannustaa asumaan edullisemmassa asunnossa ja purkaa kannustinloukkuja. Asumistuessa on jo omavastuu, mutta monella toimeentulotuki korvaa asumistuen jälkeiset asumismenot kokonaan. Tämä heikentää työnteon kannusteita, koska toisin kuin asumistuessa, pienikin lisätyö leikkaa nopeasti toimeentulotukea. Pieni omavastuu kannustaa etsimään kohtuuhintaisempaa asuntoa.”

Kokoomus esittää myös yleisen asumistuen indeksikorotuksen jäädyttämistä ja peruisi työttömyysturvan korotukset.

”Kokoomus myös käynnistäisi laajemman yleisen asumistuen uudistuksen, jolla purettaisiin kannustinloukkuja.”

”Kokoomus pitää perusteltuna korotuksia vähimmäismääräisiin päivärahaetuuksiin eli sairauspäivärahaan, vanhempainpäivärahaan, erityishoitorahaan ja kuntoutusrahaan. Myös muut lapsilisiin ja elatustukeen esitetyt korotukset ovat kannatettavia. Työttömyysturvan korotukset heikentävät kannusteita ottaa työtä vastaan, mikä taas heikentää työllisyyttä. Kokoomus esittää työttömyysturvan palauttamista vuoden 2019 tasolle.”

4. Toteutetaan terapiatakuu (+5000). Kokoomus esittää, että terapiatakuu toteutetaan. Terapiatakuusta tehdyssä kansalaisaloitteessa arvioidaan, että varhainen hoitoon pääsy nopeutuu ja etuuksien piiristä kuntoutuisi takaisin työelämään arviolta noin 7500 henkilöä vuosittain. Kokoomus suhtautuu vaikuttavuuteen varovaisemmin ja antaa paketissaan terapiatakuulle 5000 työllisen positiivisen vaikutuksen.

5. Toteutetaan yli 75-vuotiaiden superkotitalousvähennys (+3000).

”Esitämme Sitran mallin mukaisesti yli 75-vuotiaille uutta nykyistä parempaa kotitalousvähennystä tukemaan arjen askareissa. Verovähennysoikeutta kasvatettaisiin 70 prosenttiin. 100 euron omavastuu poistuisi. Lisäksi palvelujen ostoon annettaisiin enintään 1 200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen. Kotitalousvähennys olisi pienituloisille suoran tuen ja verohuojennuksen yhdistelmä.”

Lisäksi kokoomus peruisi hallituksen toteuttamat leikkaukset kotitalousvähennykseen.

6. Toteutetaan työllisyyttä ja tasa-arvoa vahvistava perhevapaauudistus ja lasketaan varhaiskasvatusmaksuja (+5500).

7. Mahdollistetaan paikallinen sopiminen kaikissa yrityksissä (+15 000).

”Työehtosopimukset määrittelisivät jatkossakin työsuhteen minimiehdot. Muilta osin asioista voidaan sopia paikallisesti, jos työnantajan ja työntekijän välinen luottamus on kunnossa. Jos yhteistä ymmärrystä ei löydy, noudatettaisiin työehtosopimusta.”

8. Lisätään kansainvälistä rekrytointia (+10 000).

9. Kevennetään työn verotusta miljardilla eurolla (+6000). Kokoomus esittää, että ansiotuloverotusta kevennetään tähän vuoteen verrattuna yhteensä miljardilla eurolla.

