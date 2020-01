Kiinassa riehuva koronavirus on sairastuttanut jo yli 1200 ihmistä Manner-Kiinassa ja viruksen on myös todettu leviävän ihmisestä toiseen. Flunssamaisia oireita aiheuttava virus on tappanut jo lähes kaksikymmentä ihmistä. Virusta on havaittu myös ulkomailla.

Ajankohta ei voisi olla enää epäonnisempi, sillä tulevien viikkojen aikana Kiinassa koetaan vuosittainen matkustuspiikki. Kiinanalaisen uuden vuoden vaihtumisen juhlinnan yhteydessä tehdään virallisten lukujen mukaan yli 2,5 miljardia matkaa pelkästään Kiinan sisällä. Tämän lisäksi myös ulkomaille matkustetaan ahkerasti.

Vuoden 2019 vastaavaan aikaan yli seitsemän miljoonaa kiinalaista matkusti ulkomaille ja määrän odotetaan kasvavan tänä vuonna.

Kiina onkin asettanut matkustusrajoitteita, mitkä koskevat tällä hetkellä yli 35 miljoonaa ihmistä. Ensimmäiset matkustusrajoitteet asetettiin viruksen ensimmäisessä havaintopaikassa, Hubein provinssin pääkaupungissa Wuhanissa. Kaikki henkilöliikenne kaupungista ja kaupunkiin on virallisesti pysäytetty. Suomalaishavaintojen mukaan esimerkiksi luotijunat ajavat pysähtymättä Wuhanin tyhjän juna-aseman ohi.

Hysterian ilmapiiri ahdistaa

Shanghaissa asuva Saara Tuhka kertoo, ettei ole toistaiseksi kärsinyt matkustusrajoitteista, mutta muuta elämää viruksen leviäminen on vaikeuttanut senkin edestä.

”Uuden vuoden juhlan vuoksi suurin osa kaupoista on kiinni, mutta ilmassa myös hysteriaa. Esimerkiksi oman talon kioskista oli vesi myyty kokonaan loppu ja moni on kertonut, että kaupat eivät tule aukeamaan normaalisti vuoden vaihtumisen jälkeen”, Tuhka kertoo Kauppalehdelle Shanghaista.

Shanghaissa on suljettu muun muassa suurimmat turistinähtävyydet, joihin kuuluu myös Shanghain Disneyland.

”Myös lapsemme koulu tulee olemaan kiinni ainakin helmikuun puoleen väliin, mahdollisesti helmikuun loppuun saakka varotoimena. Tällä viikolla käsidesiä laitettiin valvovien vartijoiden silmien alla, jokaiselta aikuiselta mitattiin kuume haettaessa lasta ja kaikilla on maskipakko.” Tuhka kertoo, ettei pelkää tilannetta, mutta ympärillä olevan hysterian aiheuttavan ahdistusta.

Shanghaissa autiota

Tuhka ei myöskään usko maskinkäyttöpakkoon tai matkustusrajoitteisiin viruksen taltuttamisessa.

”En ole koskaan nähnyt katuja niin autioina kuin nyt, aivan kun olisi Helsingissä juhannuksena. Maskia ollaan käytetty jos paljon väkeä, mutta en kyllä usko että se mitään auttaa. Tietysti toivoisi, että saisi mahdollisimman ajankohtaista tietoa missä mennään.”

Yleisesti ottaen Tuhkan perheessä seurataan tilannetta, mutta suhtaudutaan siihen rauhallisesti. Erityistoimiin ei ole ryhdytty. ”Tietysti toivoisi, että saisi mahdollisimman ajankohtaista tietoa missä mennään. Tuntuu melkoiselta isottelulta ja joukkohysterialta juuri nyt, ja melkoisen hurjaa että kokonaisia kaupunkeja suljetaan. Toki en tiedä koko totuutta tai yksityiskohtia, mutta karanteenin voimaan en usko.”

Normaalia elämää

Tällä hetkellä uudenvuoden lomaa Hangzhoussa viettävä teknologia-alan työntekijä Tianyi Pan ei toistaiseksi ole törmännyt matkustusrajoitteisiin, vaikka joutuikin matkustamaan satoja kilometrejä asuinkaupungistaan Haungzhouhun.

” Ajoin omalla autolla Shanghaista Hangzhouhun muutama päivä ennen aaton ruuhkaa, ja ennen kuin Wuhan sekä muita kaupunkeja alettiin sulkea. Hangzhou on edelleen auki, joskin joukkoliikenne Wuhaniin on katkaistu”, Pan kertoo Kauppalehdelle Hangzhoussa.

Pan kertoo olevansa paikallisten media- ja viranomaistiedotteiden varassa, mitä tulee viruksen leviämiseen. Pan ei ole myöskään havainnut yleistä paniikkia asian suhteen. Ainoa näkyvä muutos on Panin mukaan se, että tavallista useammalla on hengityssuojaimet kasvoillaan ulkona liikkuessaan. Myös Panilla on aina maski mukanaan.

”Ymmärtääkseni tiukimmat kontrollit ovat nimenomaan karanteenikaupungeissa, jonne kulkevat sekä sisäiset joukkoliikenneväylät on kokonaan suljettu. Muualla yksittäisten ruumiinlämpömittausten lisäksi ei ole tullut muita kontrolleja vastaan.”

Hangzhoussa ei Panin kokemusten mukaan tilanne ei juuri poikkea normaalista uudenvuoden vietosta, minkä johdosta monet kaupat ovat joka tapauksessa kiinni useita päiviä.

”Kaupat ja 24h-kioskit ovat tavalliseen tapaan auki ja ruokaa on tuntunut riittävän. Tosin emme siis ole karanteenikaupungeissa, joten ei ole myöskään mitään hamstrauspaniikkia.”

Mikäli karanteeneja ei pureta uudenvuoden juhlintaan liittyvien lomien päätyttyä, on edessä uusi ongelma, kun ihmiset yrittävät palata kotiin.

”Olen miettinyt lähinnä paluuni myöhäistämistä, sillä monet Wuhanista lähtöisin olevat matkustajat ovat päätyneet suurkaupunkeihin ennen karanteenia. Lisäksi taudin pitkä itämisaika ennen kuumeoireita on pistänyt mietityttämään, että kannattaakohan odottaa hiukan etäämmällä tilanteen kehittymistä vielä muutama päivä lisää.”

FAKTAT Koronavirus Koronaviruksen leviämisen estämiseksi on tehty matkustusrajoitteita myös ainakin Huanggaingin, Exhoun, ja Xiantaon kaupungeissa. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan tartuntojen määrän huippu on vasta tulossa, joten uusia tapauksia voidaan odottaa löytyvän lisää tulevina viikkoina. Maailman terveysjärjestö WHO ei toistaiseksi ole julistanut kansainvälistä hätätilaa, mikä julistettiin ainakin Zikaviruksen ja Ebolan kohdalla. Toistaiseksi virusta on tavattu Kiinan ulkopuolella ainakin Yhdysvalloissa, Japanissa, Singaporessa, Vietnamissa ja Etelä-Koreassa.