Ainakin 200 koronatartuntaa on lähtöisin ravintoloista, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen Ylen A-studiossa keskiviikkoiltana. Puumalaisen mukaan nämä tartunnat ovat ilmenneet elo–syyskuun aikana.

”On vaikea sanoa täysin varmuudella, mistä tartunnat ovat peräisin. On kuitenkin vahva todennäköisyys, että parisataa tartuntaa on tullut viimeisen kahden kuukauden aikana”, Puumalainen sanoi Ylelle.

Puumalainen perusteli A-studiossa ravintoloille linjattuja tiukkoja rajoituksia, joiden myötä ”uusi normaali” tarkoittaa sitä, että ravintolat sulkevat ovensa yöllä kello 1 ja lopettavat anniskelun tuntia aiemmin. Kiihtymisvaiheen alueilla rajoitus olisi tätäkin tiukempi ja ovet olisi suljettava jo kello 23. Puumalainen sanoi Ylelle, että samanlaisia rajoituksia on otettu käyttöön useimmissa Euroopan maissa.

Matkailu- ja ravintola-ala MaRa on kyseenalaistanut rajoitukset ja perännyt julki tietoja siitä, kuinka monta tartuntaa on varmuudella peräisin ravintoloista. MaRa pitää rajoituksia suhteettoman suurina, sillä ravintoloiden osuus kaikista altistumistavoista ei ole merkittävä.

Puumalaisen mukaan yhdestä helsinkiläisravintolasta on peräisin peräti 40 tartuntaa, jotka on havaittu syyskuun puolivälin jälkeen. Puumalainen totesi, että joukkoaltistumisesta on kerrottu julkisuuteen, mutta ei nimennyt ravintolaa. Se oli kuitenkin myöhään auki oleva paikka.

Aiemmin julkisuuteen on kerrottu joukkoaltistumisista helsinkiläisravintoloista ainakin Old Irish Pubissa, Kaivohuoneella ja Heidi’s Bier Barissa. Tuorein näistä on pubin tapaus, josta Helsingin kaupunki tiedotti viikko sitten. Koronavirustartunta ilmeni henkilöillä, jotka vierailivat pubissa 9.9., 11.9., 12.9. ja 15.9. Kaupungin mukaan tartunnan saaneiden lähikontaktissa altistuneet henkilöt oli tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Heidi’s Bier Barin mahdollinen joukkoaltistuminen tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä 4.–5.9. Kaivohuoneen mahdollinen joukkolatistuminen oli jo 8. elokuuta.

Lisäksi THL kertoi eilen Ylläksen joukkoaltistumisista ravintola Pirtukirkossa, Äkäshotellissa ja Jounin kaupassa. Ylläkseltä levisi 26 tartuntaa Suomeen.