Pääministeri Sanna Marin (sd) arvosteli metsäyhtiö UPM:n toimintaa kovin sanoin Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

UPM ilmoitti keskiviikkona suunnittelevansa Jämsän Kaipolan paperitehtaan sulkemista vuoden loppuun mennessä.

”Kaipolan tehdas on ollut kannattava, UPM on myös nostanut osinkoja viime vuosina reippaasti. Tietenkin ihmisten näkökulmasta herää kysymyksiä siitä, että mikä riittää ja miksi nyt, kun ihmisten on muutenkin vaikea työllistyä. Oliko juuri nyt järkevää sulkea kannattava tehdas? Ei ole ehkä investoitu ja kehitetty tehdasta niin hyvin kuin olisi voitu”, Marin kommentoi.

Pääministeri totesi samalla, että jos hän saisi päättää, niin Kaipolan tehdasta ei suljettaisi.

Marin katsoo, että on myös syytä pohtia sitä, onko irtisanominen ja tehtaiden sulkeminen liian helppoa Suomessa.

”Esimerkiksi Saksassa se on vaikeampaa”, pääministeri huomautti.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tyrmäsi Marinin näkemykset heti.

”Syvä huokaus. Pääministeri Sanna Marin antaa miljarditolkulla investoivalle UPM:lle neuvoja siihen, mihin investoida, ja haikailee työllisyyslääkkeeksi irtisanomisten vaikeuttamista. Tällä tiellä yrityksillä on tässä maassa kylmä kyyti”, hän tviittasi.

Sen sijaan toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on Marinin kanssa samaa mieltä.

”UPM on kannattava ja voittoa tuottava yritys, joka on palkinnut omistajiaan runsailla osingoilla. Tavallisen ihmisen on ymmärrettävästi vaikea ymmärtää yhtiön päätöstä sulkea Kaipolan tehdas”, hän tviittasi.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Marin kuvaili Ykkösaamussa Suomen työllisyystilannetta ”erittäin huolestuttavaksi”.

”Vaikka Suomi on selvinnyt keväästä ja kesästä muita EU-maita paremmin, isku voi tulla meille jälkijunassa, koska olemme pieni vientivetoinen markkina. Työllisyystavoite on edelleen sama: pyrimme tekemään päätökset 30 000 uudesta työllisestä. 60 000 uutta työpaikkaa pitäisi saada hallituskaudella aikaiseksi. Elämme kuitenkin vaikeassa suhdannetilanteessa ja nyt on elvyttävän politiikan aika. Sen vuoksi rakenteelliset ratkaisut, joita tehdään, on katsottava suhdannetilanteen mukaan”, hän linjasi.

