Hallituspuolue vihreiden kansanedustaja Heli Järvinen perää Uuden Suomen haastattelussa hallitukselta lisää ilmastotoimia. Hallitus on saanut osakseen kritiikkiä ilmastotoimien riittämättömyydestä.

Järvinen nostaa esiin kaksi asiaa: turpeen polton sekä yritystuet.

”Yksi suurimmista päätöksistä on koko maankäyttösektori ja mitä sillä tehdään. Jos emme ole valmiita kiristämään turpeen verotusta, niin se tarkoittaa todella isoja päästörajoituksia muun muassa maanviljelyyn, metsänkäyttöön ja niin edelleen. Kyllä sillä tavalla ihan nöyrästi pyytäisin kaikkia hallituspuolueita miettimään omaa kantaansa.”

”Kannattaa muistaa, että turveteollisuus työllistää Suomessa vain muutamia tuhansia ihmisiä. Meidän olisi kohtuullisen helppo ohjata niitä ihmisiä esimerkiksi ennallistamaan ojia tai tekemään niistä entisistä turvemaista vaikka ruokohelpimaita, eli hyödyntämään samaa osaamista ja ammattitaitoa uudenlaisissa tehtävissä, ja vaikutukset olisivat aika pienet. Jos me joudutaan puuttumaan muuhun maankäyttösektoriin, me ymmärretään, että maatalous tai metsänhoito koskee aivan eri lukumääräistä porukkaa. Pääsisimme kaikkein pienimmillä seurauksilla siinä, että turpeen käyttöä verotettaisiin selkeästi enemmän ja tehtäisiin se tiekartta siihen, kuinka turpeen käyttö voidaan lopettaa”, Järvinen sanoo.

Järvinen perää myös yritystukien läpikotaista perkaamista ja koko potin suuntaamista pitkäjänteisesti uudelleen ilmastoa silmällä pitäen. Järvinen olisi valmis leikkaamaan myös risteilyalusten valtiolta saamia tukia.

”Minusta risteilijäavustukset ja -tuet ovat myös ongelmallisia, koska mehän ei suinkaan tueta kaikkia risteilijöitä. Se, että sitten uhataan ulosliputtaa ne alukset, niin minusta se ei ole riittävä peruste siihen, että me annetaan isoja tukia tämän tyyppiseen toimintaan.”

Helsingin Sanomat kertoi hiljattain, että vihreät kipuilee hallituksessa juuri ilmastotoimien riittämättömyyden vuoksi. Järvistä tällainen analyysi jopa hymyilyttää.

”Nyt varmaan toimittajilla on tarve joka puolueesta kaivaa esiin jotain sellaistakin kipuilua, mitä välttämättä ei ole. Keskustaa kaivetaan ihan maanrakoon, kun sen kannatus on välillä siellä kymmenen prosentin hujakoissa. Demareilla on kuulemma ihan valtavia sisäisiä kiistoja. Perussuomalaisilla on kuulemma kaikki palikat ihan sekaisin. Ja kokoomus kipuilee, kun ei osaa olla oppositiossa. Sori nyt, mutta en näe kipuilua sisäpuolelta samanlaisena. En näe sellaista vaaraa [että vihreät olisi lähdössä hallituksesta]. Olen nähnyt myös niitä aikoja, kun on kipuiltu. Kun on esimerkiksi ollut se tilanne, kun meillä ei ole oikein ollut puheenjohtajaa. Kyllä nukun yöni rauhassa”, Järvinen sanoo.

