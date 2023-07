Julkisuudessa on käyty viikonlopun ajan vilkasta keskustelua Helsingin Sanomien jutusta, jossa lehti julkaisi elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps) yksityisviestejä avopuolisolleen vuodelta 2016.

Viestien kielenkäyttö on rasistista. Rydman oli tapahtuma-aikaan kokoomuksen kansanedustaja ja jäsen sekä perustuslakivaliokunnassa että hallintovaliokunnassa.

Yhteiskunnallisten vaikuttajien kannat jakaantuvat voimakkaasti sen suhteen, oliko HS:llä perusteet julkaista Rydmanin vanhoja yksityisviestejä. Jakolinja paljastuu myös pääministeripuolue kokoomuksesta.

Keskustelu ryöpsähti, kun Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvosteli voimakkaasti Helsingin Sanomia perjantaina.

Jokisipilän kritiikin ytimessä on perustuslain 10 §, jonka mukaan "jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu" ja että ”kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton”. Tutkijan mielestä vanhojen yksityisviestien julkaisu johtaa siihen, ettei merkittävässä asemassa olevalla ole lainkaan yksityiselämän suojaa, ja tämä koskee myös menneisyyttä.

Jokisipilän mielestä on myös ongelmallista, että tiedotusväline yksin harkitsee, milloin kohteena olevan henkilön yhteiskunnallinen asema on niin merkittävä, että yksityisviestejä voi julkaista.

HS:n vastustajat

Jokisipilän kannalle asiassa ovat asettautuneet muun muassa varatuomari, oikeustieteilijä ja professori Mikko Vuorenpää, kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Atte Kaleva ja Sinuhe Wallinheimo sekä entinen Akavan puheenjohtaja, kokoomuspoliitikko Sture Fjäder.

Perussuomalaisten äänenkannattajan Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkila katsoo, että HS:n jutun vaikuttimena on katkeran entisen puolison kosto ja HS:n ”halu nujertaa poliitikko, joka ei suostunut tanssimaan lehden pillin mukaan”.

HS:n puolustajat

Helsingin Sanomilla oli hyvät journalistiset perusteet julkaista ministeri Rydmanin yksityiset viestit, linjaa sen sijaan kokoomuksen konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz. Vaikka viestien vuotajalla lienee kostomotiivi, tiedotusvälineen kuuluu ne julkaista, jos suurella yleisöllä on oikeus saada niistä tieto, hän sanoo BenTV-ohjelmassaan kokoomuksen äänenkannattajassa Verkkouutisissa.

Vaikka aiemmasta HS:n Rydman-jutusta on käynnissä esitutkinta, oikeudellinen kiista ei voi sinänsä estää uudempaa juttua, katsoo Zyskowicz. HS kertoi aiemmin jutussaan tapauksista, joissa nuoret naiset ovat kokeneet Rydmanin käytöksen ahdistavana. Rydman teki artikkelista tutkintapyynnön ja asia on nyt esitutkinnassa. Rydman ei saanut syytettä häneen kohdistuneessa raiskausepäilytapauksessa.

Zyskowicz on urallaan toiminut pitkään perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan juristi.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen sanoo MTV:lle, että rikosoikeudellisesti olennaista on se, onko kyseessä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen vai ei. Toinen pohdittava asia on se, onko asia yhteiskunnallisesti niin merkittävä, että yksityisviestien julkaisu on perusteltua. Tolvanen arvioi, että Helsingin Sanomat ei ole syyllistynyt rikokseen.

Osa julkiseen keskusteluun osallistuneista on tuonut esiin näkökulman, että Helsingin Sanomat olisi rikkonut kirjesalaisuutta julkaistessaan yksityisviestejä. Tähän Jokisipilä alun perin kannanotossaan vetosi. Tolvanen toteaa ykskantaan, että näin ei ole, vaan viestinnän osapuolella on oikeus julkaista viestit.

Samalla linjalla on kokoomuslainen Otto Meri. Hän on asianajaja, oikeustieteen tohtori ja Helsingin kaupunginvaltuutettu.

”Perustuslain säännös kirjesalaisuudesta estää julkista valtaa tarkistamasta kansalaisten välisen kirjeenvaihdon sisältöä. Säännös ei siis sovellu tilanteeseen, jossa media viestin vastaanottajan suostumuksella julkaisee tämän saaman viestin sisällön”, Meri tviittaa.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelman mielestä yksityisviestit kertovat uutta tietoa yleisölle.

”Olennaista yksityisviesteissä on se, mitä ne kertovat meille merkittävää poliittista valtaa käyttävän edustajan toiminnasta”, Vuorelma kommentoi Twitterissä.

Julkisessa keskustelussa on viitattu Rydmanin tapauksen yhteydessä myös Susan Ruususen kirjaan, jossa Ruusunen kertoi suhteestaan silloiseen pääministeriin Matti Vanhaseen (kesk). Korkein oikeus (KKO) tuomitsi vuonna 2010 Ruususen ja kustantaja Kari Ojalan sakkoihin yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. KKO totesi, että Vanhasen yksityiselämän suoja oli suppeampi kuin yksityishenkilöllä hänen pääministeriasemansa vuoksi.

Viestinnän professori Pekka Isotalus huomauttaa, että Ruususen saama tuomio tuli ainoastaan seksielämää käsittelevistä kohdista.

”Moni on viitannut Ruususen kirjaan ennakkotapauksena. Todettakoon: Susan Ruusunen ja kirjan kustantaja Kari Ojala tuomittiin vain niistä teoksen kohdista, joissa viitataan konkreettisesti ex-pariskunnan seksielämään. Muilta osin korkein oikeus ei löytänyt kirjasta moitittavaa”, Isotalus tviittaa.

Myös pitkän linjan rikostoimittaja ja kirjailija Rami Mäkinen toteaa, että Ruususen ja HS:n tapaukset ovat erilaiset.

”Susan Ruususen saama tuomio EI todista, että Helsingin Sanomat olisi rikkonut lakia julkaistessaan Wille Rydmanin viestit. Päinvastoin”, Mäkinen kirjoittaa Twitterissä.

”Kiinnostus poliitikon yksityiselämään voi olla oikeutettua, jos ’poliitikon yksityiselämää koskevalla tiedolla on merkityksellinen yhteys niihin kysymyksiin, jotka hän on nostanut esiin yhteiskunnallisessa toiminnassaan’”, Mäkinen tviittaa.

HS perustelee julkaisua

Helsingin Sanomien päätoimittaja Laura Saarikoski on kertonut kolumnissaan, että HS harkitsi huolellisesti jutun julkaisua ja tuli johtopäätökseen, että Rydmanin yksityisviesteillä on poikkeuksellinen yhteiskunnallinen merkitys.

Rydmanin edeltäjä Vilhelm Junnila (ps) joutui eroamaan äärioikeistoviittausten vuoksi.

Petteri Orpon (kok) hallituksen alkutaival on ollut myrskyisä rasismikohujen vuoksi. Junnilan tapauksen ohella julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran vanhoista viesteistä Jussi Halla-ahon Scripta-blogin vieraskirjaan.

Kohujen seurauksena Orpon hallitus julkaisi lausuman, jossa todetaan, että hallituksessa on nollatoleranssi rasismille.

Hallitus on myös antamassa syksyllä eduskunnalle tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonantoa valmistelee heinäkuussa asetettu työryhmä ja 16. elokuuta luvassa on hallituksen sisäinen seminaari aiheesta.

