Suomessa on todettu 93 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyseessä on varmistettujen tautitapausten muutos verrattuna eiliseen.

Yhteensä Suomessa on todettu tähän mennessä 9288 varmistettua koronatapausta.

Koronaluvut ovat nyt nousussa. Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 149 uutta koronavirustapausta eiliselle päivälle.

Eilen kirjatut tautitapaukset jakaantuvat pääosin kahdeksalle edelliselle päivälle. Ilmoituksia tulee THL:n mukaan usein enemmän alkuviikosta, kun viikonlopun tautitapaukset kirjataan rekisteriin.

”Tästä huolimatta voidaan sanoa, että epidemia on Suomessa jossain määrin kasvussa”, totesi johtaja Mika Salminen THL:stä tiedotteessa eilen.

THL:n mukaan osassa maata ollaan lähellä epidemian kiihtymisvaihetta, mutta pienemmässä väestössä paikallinen epidemiarypäs voi myös aiheuttaa hetkellisen rajanylityksen. Tärkeää on tehdä kokonaisarvio ja selvittää, mikä on tapausten tausta.

THL seuraa kehitystä tarkkaan ja on muun muassa antamassa uutta maskisuositusta lähipäivinä.

”Jokaisen kannattaa hahmottaa tartunnan riski omassa lähipiirissään ja esimerkiksi miettiä, onko isommalla joukolla tapaaminen välttämätöntä erityisesti, jos omassa kunnassa tai lähialueella on todettu koronatapauksia. On erittäin tärkeää noudattaa käsihygieniaa ja etäisyyksiä ja käyttää maskia, jos on ruuhkaisessa tilanteessa”, THL totesi tiedotteessaan.

Koronatartuntoja on lähiviikkoina todettu runsaasti jääkiekkojoukkueissa eri puolilla maata.

”Emme tarkkaan tiedä, mikä jääkiekon peluussa erityisesti altistaa tartunnoille. Tiivis kanssakäynti ja intensiivinen pelimuoto saattavat selittää asiaa ainakin osin”, Salminen sanoi.

LUE SEURAAVAKSI: