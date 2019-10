Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen torjuu vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin avauksen kotihoidontuen poistamisesta yli 3-vuotiailta sisaruksilta.

”Hallitusohjelmassa on sovittu, että kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena. Tästä pidetään kiinni. Nyt voimavarat olisi laitettava yhdessä sellaisen perhevapaauudistuksen tekemiseen, joka on perheille parannus, ei heikennys. Perheillä on myös tulevaisuudessa oltava vapaus itse valita, miten lastenhoidon järjestävät. Tarvitaan ratkaisuja, joilla yhä useammalla vanhemmalla on mahdollisuus esimerkiksi osa-aikatyöhön”, Honkonen kommentoi.

Andersson sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että luopuisi kotihoidon sisaruslisistä työllisyyden ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvattamiseksi.

”Tällä rahalla voidaan laskea varhaiskasvatusmaksuja, mikä lisää osallistumista ja työllisyyttä”, ministeri arvioi.

Anderssonin mukaan muutos ei vaikuttaisi oikeuteen hoitaa lasta kolmivuotiaaksi kotona, johon hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut.

Honkonen muistuttaa myös, että hallitusohjelmassa on sovittu selvitettävän mahdollisuus maksaa etuus suoraan lasta hoitavalle isovanhemmalle.

”Tätä selvitystyötä on syytä kiirehtiä”, hän sanoo.

Honkonen vaatii lisäksi ”mummolamaista” otetta kaikkiin perheiden palveluihin lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamiseksi.

”Lasten ja perheiden tulee tuntea joka paikassa itsensä yhtä tervetulleeksi kuin olisi mummolaan tullut. Että heistä välitetään ja heidän tarpeensa huomioidaan”, hän linjaa.

Perheille on Honkosen mukaan tarjottava myös lisää kotiapua. Arjessa selviytymistä voitaisiin hänen mukaansa tukea palvelusetelillä, joka myönnettäisiin perheelle heti lapsen synnyttyä. Sitä voisi käyttää esimerkiksi siivousapuun.

Honkonen myös toivoo, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) selvittäisi, miten valtiovalta voisi tukea vapaaehtoisesti luotua sijaismummotoimintaa.

”Maa on pullollaan lapsia ilman mummoja ja vaareja ja lapsenlapsettomia isovanhempia. Kummimummit ja -vaarit tekevät arvokasta työtä lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamiseksi jo nyt. Heidän työtään tulisi tukea ja saada yhä useampi ikääntyneempi ihminen mukaan.”

