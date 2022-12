Saksalaisen energiayhtiö Uniperin kansallistaminen Saksassa on viety päätökseen. Saksan valtion omistusosuus yhtiössä on nyt 99 prosenttia maan talous- ja valtiovarainministeriöiden tiedotteen mukaan.

Kansallistamisen viimeinen leima tuli EU-komissiolta tiistaina. Kahdeksan miljardin osakepääoman korotuksesta oli aiemmin päätetty yhtiön yhtiökokouksessa.

Keskiviikkona 21. päivä joulukuuta myös Fortum kertoi saaneensa Uniper-kaupan päätökseen.

Talouslehti Handelsblattin mukaan Saksan valtio on pääomittanut Uniperia kaikkiaan 13,5 miljardilla eurolla tänä vuonna. Uniperista arvioidaan, että se tarvitsee yhteensä 30 miljardia euroa vuoteen 2024 mennessä.

Uniperin johdon mukaan summa on hinta, jonka Saksa ja Uniper joutuvat maksamaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sitä seuranneesta kaasutoimitusten loppumisesta.

Saksan talous- ja valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan Saksan valtion on vähennettävä omistuksensa enintään 25 prosenttiin plus yhteen osakkeeseen vuoteen 2028 mennessä.

Ministeriöt kuvaavat Uniperia maan energiahuollon kriittiseksi infraksi ja tärkeäksi toimijaksi maan sähkö- ja kaasuhuollossa, mutta nyt se pitäisi olla pelastettu konkurssilta.