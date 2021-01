Ålandsbanken on saanut osakseen laajaa mediahuomiota, kun se kertoi maksavansa osinkoa vastoin Finanssivalvonnan suosituksia. Pankin hallitus on päättänyt yhden euron osakekohtaisesta osingosta.

Suomen Finanssivalvonta antoi 28. maaliskuuta suosituksen, että pienet pankit pidättäytyisivät voitonjakopäätösten tekemisestä ennen 1. lokakuuta 2020. Suositusta pidennettiin myöhemmin tammikuun alkuun asti. Lisäksi Finanssivalvonta antoi 18. joulukuuta uuden ei-sitovan suosituksen, joka käytännössä pidentää osinkojen jakamista ja osakkeiden takaisinostoja koskevaa rajoittamista 30. syyskuuta 2021 asti. Päätös perustuu Euroopan keskuspankin EKP:n 15. joulukuuta julkistamaan suositukseen, jossa se kehottaa suorassa valvonnassaan olevia luottolaitoksia noudattamaan tilikausien 2019–2020 voitonjaossa äärimmäistä varovaisuutta 30.9.2021 saakka.

”Ålandsbanken on päättänyt, että pankki ei noudata tätä uutta suositusta. Ålandsbankenin tulos toimintavuodelta 2019 oli pankin 100-vuotisen historian paras. Ennuste toimintavuodelle 2020 viittaa siihen, että liiketulos muodostuu paremmaksi tai merkittävästi paremmaksi kuin 33,2 miljoonan euron liiketulos vuodelta 2019. Oman pääoman tuoton suhteen Ålandsbanken kuuluu Euroopan kannattavimpiin täyden palvelun pankkeihin. Viranomaisten suosituksissa ei tehdä eroa sille, onko kyse Euroopan vahvimmasta vai heikoimmasta pankista”, Ålandsbanken kommentoi tiedotteessaan.

Pankin hallitus toteaa, että sekä vuoden 2019 tulos että vuoden 2020 ennuste parantavat merkittävästi pankin kykyä jakaa osinkoja aikaisempiin vuosiin verrattuna.

”Viranomaiset ovat luokitelleet kaikki Suomen pankit, kahta suurinta lukuun ottamatta, ”vähemmän merkittäviksi pankeiksi”. Näin ollen mahdollisessa tulevassa kriisitilanteessa Ålandsbankenin ja muiden tähän luokkaa kuuluvien pankkien ei odoteta tulevan pelastetuiksi valtion taholta. Ålandsbanken on yli sadan vuoden ajan toiminut pitkäjänteisesti ja vastuullisesti, miten aiomme toimia vastaisuudessakin. Viranomaisten suositukset ovat haasteellisia pitkäaikaisten omistajien edellytyksille sijoittaa pankkeihin. ”Vähemmän merkittäville pankeille” on erittäin tärkeää, että niillä on pitkäaikaisia omistajia, jotka haluavat olla tukena, mikäli mahdollinen tuleva kriisi vaatisi heidän panostaan”, hallitus katsoo.

Ålandsbankenin hallitus arvioi tämän vuoksi, että pitkän aikavälin riskit ovat suuremmat Ålandsbankenille, jos se päättää jatkaa viranomaisten suositusten noudattamista kuin, että se alkaa ottaa huomioon myös pankin muut tärkeät sidosryhmät.

”Yksi näistä sidosryhmistä on Ålandsbankenin noin 5 300 ahvenanmaalaista osakkeenomistajaa, joiden omistus pankista on noin 56 prosenttia. Hallituksen arvio on, että Ahvenanmaan yhteiskunnalla on selvästi suurempi tarve näille osingoille kuin Ålandsbankenilla”, tiedotteessa sanotaan.

