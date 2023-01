Suomen ero EU:sta on edelleen perussuomalaisten ”pitkän tähtäimen strateginen tavoite”, puolueen puheenjohtaja Riikka Purra sanoo Iltalehdessä.

Kokoomuken puheenjohtaja Petteri Orpo reagoi linjaukseen suorin sanoin.

”Euroopan unionin jäsenyys on Suomen tärkein ulko- ja turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Myös teollisuutemme ja vientimme tarvitsee Eurooppaa ja sen sisämarkkinoita. Suomen paikka on lännessä. EU-eron tavoittelu on isänmaalle vahingollista ja vaarallista”, Orpo kirjoittaa Twitterissä.

Oppositiopuolue kokoomus on tällä hetkellä mielipidemittausten ykkönen ja perussuomalaiset kakkonen, kun eduskuntavaalit käydään vähän yli kahden kuukauden päästä. Näiden puolueiden mahdollisesta hallitusyhteistyöstä on keskusteltu vilkkaasti.

Iltalehdessä Orpo sanoo, ettei pääministerinä hyväksyisi sellaista politiikkaa, jonka pitkän tähtäimen strateginen tavoite on EU-ero.

”Se on erittäin vahingollinen kirjaus ja sellaista ei voi tehdä. Pelkästään tässäkin hetkessä käydään sotaa vieressä. Jos meillä ei olisi Euroopan Unionia, niin me olisimme todella turvattomia”, Orpo sanoo lehdessä.

Purra toteaa, että Nato-jäsenyydenkin suhteen suomalaisten mielipide muuttui nopeasti.

”Tottakai me jatkamme edelleen sen kertomista kuinka paljon Euroopan Unioni meille maksaa selvistä hyvistä puolistaankin huolimatta”, Purra sanoi.

