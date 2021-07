Ravintoloita ja tapahtumia ei voida rajoittaa yksin koronan ilmaantuvuuslukujen perusteella, katsoo matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa. Järjestö aikoo tehdä kantelun Kymenlaakson sosiaali- ja terveypalveluiden kuntayhtymä Kymsotesta.

Valtioneuvosto on ilmoittanut tekevänsä torstaina päätökset ravintoloiden siirtämisestä perustasolta kiihtymisvaiheen rajoituksiin niissä maakunnissa, joiden koronakoordinaatioryhmät esittävät sitä tänään. Valtioneuvosto on ilmoittanut, että tällaisia maakuntia voisivat olla Varsinais-Suomi, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

MaRan tiedotteessa ihmetellään, miksi valtioneuvosto antaa alueellisille koronakoordinaatioryhmille tosiasiallisen päätösvallan koronarajoitusten kiristämisestä, vaikka deltavariantin esiintyminen ei ole mainittavasti lisännyt vakavia sairastumisia.

”Sairaalahoidon ja tehosairaanhoidon tarve on kasvanut vain vähän. Myös rokotukset etenevät, ja riskiryhmillä on jo täysi rokotesuoja. Siitä huolimatta valtioneuvosto aikoo tehdä päätöksiä vain ilmaantuvuuslukujen perusteella”, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi kummeksuu.

”Kuinka kauan valtioneuvosto aikoo jatkaa tällaista päätöksentekoa piittaamatta valtavista taloudellisista ja henkisistä vahingoista, joita koronakriisi ja rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjille ja työntekijöille?”

Ala vaatii uutta tukipakettia

Vielä kesäkuun puolivälissä tilanne näytti ravintoloiden ja tapahtuma-alan osalta lupaavalta. Oli odotettavissa, että heinäkuun alusta lähtien koronarajoitukset olisivat poistumassa koko Suomesta.

”Tilanne muuttui kuitenkin jalkapallon EM-kisoista Venäjältä palaavien takia. Kymsote päästi 800 henkilöä palaamaan vapaasti Suomeen. Osa palaavista henkilöistä laiminlöi karanteenin ja muut koronaturvallisuustoimet, minkä vuoksi deltavariantti pääsi leviämään Suomeen”, Lappi kirjoittaa.

Järjestö aikoo tehdä kantelun Kymenlaakson sosiaali- ja terveypalveluiden kuntayhtymä Kymsotesta sen perusteella, että yhtymä ei olisi järjestänyt riittäviä koronatoimia Vaalimaan raja-asemalla.

MaRan arvion mukaan matkailu- ja ravintola-ala menetti pelkästään Uudellamaalla useita kymmeniä miljoonia euroja myyntiä sen vuoksi, että deltavariantin leviämiseen reagoitiin koronarajoituksia kiristämällä.

MaRan mukaan valtioneuvostolla on velvollisuus laatia uusi kustannustukipaketti. Sen tulisi korvata yritysten kärsimää taloudellista vahinkoa niin kauan kuin julkinen valta rajoittaa elinkeinovapautta.

”Uudesta tukipaketista tulee poistaa vaatimus vähintään 30 prosentin liikevaihdon alenemisesta tai sitä tulee ainakin alentaa. Jo esimerkiksi 25 prosentin liikevaihdon aleneminen rajoitustoimien seurauksena on merkittävä etenkin, kun kriisi on jatkunut jo 16 kuukautta. Yritykset eivät pysty kantamaan rajoitustoimista aiheutuvia kiinteitä kustannuksia, koska niiden taloudellinen tilanne on niin heikko”, Lappi sanoo.