Maailmalla pelätään, että kansainvälinen terrorismi lisääntyy Talebanin noustua valtaan Afganistanissa.

Taleban on kuitenkin ilmoittanut, ettei Afganistanista tule ulkomaille suuntautuvan terrorismin tukikohtaa.

Voiko äärijärjestön lupauksiin uskoa? Maanpuolustuskorkeakoulussa sotataidon laitoksen apulaisprofessorina työskentelevän Antti Parosen mukaan Talebanin pitäisi osoittaa, ettei se ole enää Yhdysvaltoihin syyskuussa 2001 iskeneen Al-Qaidan kumppani.

”En löisi vetoa, että näin tapahtuu”

”Taleban pyrkii nyt muuttamaan heihin kohdistuvaa perusoletusta. Jotta heitä voidaan uskoa, tulisi Talebanin lyhyellä aikavälillä, siis lähipäivinä tai viikkoina, asettaa Al-Qaidan jäseniä kotiarestiin, tuoda oikeuden eteen tai aloittaa muut vastatoimet. En löisi vetoa, että näin tapahtuu”, sanoo Paronen.

Vuoden 2001 iskun aikaan Al-Qaidaa johti Osama bin Laden. Hän antoi Talebanille uskollisuuden valan ja Taleban otti sen vastaan. Bin Laden piilotteli pitkään Afganistanissa ennen siirtymistä Pakistaniin.

Parosen mukaan vala, bay’a, on hyvin velvoittava. Bin Ladenin kuoleman jälkeen hänen seuraajansa Aiman al-Zawahri uudisti valan.

”Kyse ei ole mistään työnantajan ja työntekijän välisestä sopimuksesta. Bay’a on kaukaa historiasta kumpuava sopimus. Sen irtisanominen olisi jihadistipiireissä todella kova juttu. Lisäksi Talebanilla ja Al-Qaidalla on jaettuja heimoyhteyksiä ja järjestöjen jäsenet ovat menneet toistensa tyttärien kanssa naimisiin.”

YK: Al-Qaidan jäseniä 15 maakunnassa

Toisaalta Parosen mukaan olisi Talebanin etujen mukaista valvoa Al-Qaidan ja muiden jihadistiliikkeiden toimintaa. YK:n raportin mukaan Al-Qaidan jäseniä on Afganistanissa 15 maakunnassa.

Al-Qaidaa lähellä oleva henkilö on jopa aivan Talebanin huipulla.

Talebanien organisaation yhtenä varajohtajana toimii Sirajuddin Haqqani. Hänen isänsä Jaluddin Haqqani perusti niin sanotun haqqaaniverkoston.

”Se on kovanluokan ammattijihadistien organisaatio, jonka kautta Al-Qaida on hoitanut yhteyksiään Talibaniin”, sanoo Paronen.

Yhdysvaltojen tioedustelupalvelu CIA rahoitti Jaluddin Haqqanin taistelua Neuvostoliittoa vastaan. Nyt haqqaaniverkostoa johtava Sirajuddin on Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin, FBI:n etsityimpien listalla.

Kun Yhdysvallat 2020 neuvotteli Talebanin kanssa rauhansopimuksesta lähetti Jaluddin Haqqani New York Timesille mielipidekirjoituksen, jossa hän ilmoitti, että raportit ulkomaisten terroriryhmien toiminnasta Afganistanissa ovat virheellisiä ja poliittista propagandaa. Hän myös lupasi kunnioittaa naisten oikeuksia islamin lain rajoissa.

Eräiden arvioiden mukaan Taleban oli raivoissaan iskusta Yhdysvaltoihin ja tarjoutui myymään Osama bin Ladenin Yhdysvalloille.

”Tästä käydään tutkijoiden kesken väittelyä”, sanoo Paronen.

Taleban on entistä keskusjohtoisempi mutta se ei hallitse koko maata rautaisella kädellä. Talebanit ovat pääosin etnisesti paštuja. Afganistanin 31 miljoonasta asukkaasta heitä on hiukan alle puolet. Maan länsi-, luoteis- ja pohjoisosissa on laajoja alueita, joissa paštuja on vain vähän.

Kansainvälinen terrorismi ei kiinnosta Talebania

”On epäselvää, pystyykö Taleban hallitsemaan mosaiikkimaisia jihadistiryhmiä. Uiguurien asiaa ajaneen terroristiryhmä Turkistan Islamic Partyn asema on Syyriassa on uhattuna, ja varmasti he näkevät Talebanin voiton luovan mahdollisuuksia siirtää toimintaa Afganistaniin. Lisäksi on tiettävästi Khorasanin provinsissa Isiksen solu.”

Paronen kuitenkin huomauttaa, ettei Taleban sinänsä ole kiinnostunut kansainvälisestä terrorismista.

”Talebanille maailma on ollut aika lailla Afganistanin kokoinen. Tämä voi toki muuttua, kun hallinto ryhtyy luomaan kansainvälisiä suhteita.”

