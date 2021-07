Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen kommentoi EU:n metsästrategiasta virinnyttä kiistelyä.

Hallituspuolueiden sisällä on erimielisyyttä siitä, miten Suomen tulisi vaikuttaa komission valmistelemaan strategiaan. Vihreät ja keskusta ovat syyttäneet toisiaan hallituksen yhdessä sovitun linjan rikkomisesta. Vihreät on ollut huolissaan luonnon monimuotoisuudesta, keskusta puolestaan metsästrategian vaikutuksista suomalaiseen metsätalouteen.

Suomessa metsäteollisuuden toimijat eivät ole olleet tyytyväisiä metsästrategialuonnokseen.

Hallituksen sisäinen erimielisyys näkyi maanantaina myös europarlamentaarikkojen avoimessa kirjeessä, jossa olivat mukana sdp:n, keskustan ja rkp:n mepit, kun taas vasemmistoliiton ja vihreiden mepit eivät sitä allekirjoittaneet. Avoimen kirjeen mukaan EU-komission metsälinjaukset keskittyvät nykyisellään metsien kestävän käytön sijaan ainoastaan metsien suojeluun, mikä on lyhytnäköistä.

Keskustapomo haluaa tukea sdp:tä

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kritisoi eilen erityisesti pääministeripuolue sdp:tä siitä, että puolue puhui kuntavaalien alla luonnon puolesta, mutta lobbasi perään metsäteollisuuden asioita EU-tasolla.

Nyt keskustan Honkonen ”puolustaa voimakkaasti Marinin hallitusta vihreiden kipuilua vastaan”. Honkosen mielestä hallituksen toteuttama metsälinja on ollut oikea. Honkonen haluaa osoittaa tukea sosialidemokraateille, joista kannatusmurheista kärsivät vihreät ovat "maalanneet kaksinaamaista kuvaa”.

”Vihreiden kuntavaalikampanjaan kuulunut demarien ja keskustan julkinen haukkuminen voisi jo loppua. Mediaoperaation tarkoitus lienee mysteeri myös vihreille itselleen, koska hallitus on jo sopinut linjastaan. Vihreä kesäteatteri on kääntynyt puskafarssin puolelle”, Honkonen sanoo tiedotteessa.

Honkosen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd), maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) sekä eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) ansaitsevat kiitokset tasapainoisen metsälinjan edistämisestä.

Vihreiden ryhmyri kuittaa keppihevosesta

Suomalainen metsäpolitiikka on Honkosen mielestä tuottanut erinomaisia tuloksia ilmaston kannalta. Hiiltä sitovaa metsää on Suomessa nyt enemmän kuin koskaan, ja jatkossa puu korvaa yhä useammin muovin, öljyn ja hiilen, hän summaa. Valitulla tiellä pitää Honkosen mukaan edetä määrätietoisesti.

”Vihreät haukkuu ja karavaani kulkee. Uskon, että hallituksen ahkera vaikuttamistyö kantaa hedelmää ja esimerkiksi EU:n metsästrategia kehittyy myönteiseen suuntaan”, Honkonen sanoo.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Karin puolestaan katsoo metsästrategiakeskustelun paljastavan, että puolueet eivät edelleenkään myönnä luontokadon merkitystä. Hänen mukaansa tehometsätalous on suurimpia uhkia suomalaisen luonnon monimuotoisuudelle ja suomalaisen metsäluonnon tila heikkenee Suomessa edelleen. Karin mielestä kansallisesta päätösvallasta on tehty keppihevonen, vaikka tosiasiassa kyse on ympäristökysymysten ohittamisesta.

”Siinä missä ilmastokysymykseen on jo jonkin verran herätty, ymmärrys juuri metsäluonnon monimuotoisuuden merkityksestä loistaa poissaolollaan. Luontokato on kuitenkin vähintään yhtä vakava globaali kriisi kuin ilmastokriisikin”, Kari toteaa tiedotteessa.

”Ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, että vihreät edellyttävät myös niiden hallitusohjelman kirjausten noudattamista, joissa sitoudutaan ilmastonmuutoksen torjumiseen ja luontokadon pysäyttämiseen.”