Euroopan hybridiosaamiskeskuksen johtaja Jukka Savolainen arvioi, että Venäjän suurlähetystön viesti Suomen venäläisille on poikkeuksellista toimintaa, jonka takana on pyrkimys luoda maan propagandakoneistolle tarvittaessa käytettävää Suomen-vastaista ”aineistoa”.

Venäjän Helsingin-lähetystö julkaisi tällä viikolla Twitterissä viestin, jossa se kehotti Suomessa olevia Venäjän kansalaisia ja venäjänkielisiä kertomaan lähetystölle kohtaamastaan venäläisten syrjinnästä tai vihanlietsonnasta. Lue tarkemmin:

Savolainen arvioi asiaa Yleisradion aamulähetyksessä perjantaina. Hänen mukaansa viesti on ulkovallan suurlähetystöltä ”poikkeuksellista toimintaa”, mutta toisaalta Venäjän kohdalla on nähtävissä ”kaavamainen toiminta-ajatus” eli propagandamateriaalin tuottaminen. Venäjä on perustellut muun muassa hyökkäystään Ukrainaan ja operaatioita Itä-Ukrainassa tekaistuilla väitteillä venäläisväestön syrjinnästä.

”Venäjän valtio kerää nyt sellaista negatiivista aineistoa, joka koskee Suomea, vetääkseen siitä sitten jonkinlaisia uutisia propagandakoneistoonsa myöhemmin”, Savolainen sanoo.

Syrjintäväitteitä voidaan tekaista, mutta kyselyn tehtyään Venäjä voisi todeta, että ”tämä gallup tuotti nämä tulokset”, Savolainen selittää.

Savolainen uskoo Venäjän laskevan myös sen varaan, että pelkkä kysely itsessään toimii pelotteena.

Savolaisen mukaan suomalaisten ei tule peittää ajatuksiaan Venäjän valtion toiminnasta Ukrainassa, mutta hän kehottaa vahvasti välttämään aggressiivista käytöstä kohtaamisissa venäläisten tai venäjänkielisen väestön kanssa.

”Älkää nyt menkö tönäisemään ketään venäläistä sen takia, mitä tapahtuu Ukrainassa. Se on epäisänmaallinen teko tässä kohtaa”, Savolainen neuvoi suomalaisia.

