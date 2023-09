Pääministeri Petteri Orpo (kok) pitää asuntomarkkinoiden tilannetta Suomessa juuri nyt erittäin huolestuttavana.

”Asuntokauppa pitäisi saada käyntiin, meillä on tuhansia valmistuneita asuntoja, joita ei saada kaupaksi tällä hetkellä. Hallitus yrittää löytää keinoja, joilla asuntokauppaa voitaisiin piristää”, hän kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Orpon mukaan keinoja etsitään pian alkavaan budjettiriiheen mennessä. Asuntoministeri Kai Mykkänen (kok) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) tekevät parhaillaan töitä asian edistämiseksi.

”En ota nyt yksittäisiin keinoihin kantaa. Hallitusohjelmasta pidetään kiinni, mutta katsotaan onko siellä jotain elementtejä, joilla hankkeita saataisiin liikkeelle. Perusongelma on se, että asuntokauppa ei käy, se pitää saada käyntiin”, pääministeri sanoo.

Orpon mukaan kaikkein suurin ongelma tällä hetkellä on Suomen taloustilanne.

”Se ei anna uskoa kuluttajalle, korot ovat korkealla, inflaatio kulkee. Velkarahalla me ei voida lyhyellä aikavälillä hakea tähän ratkaisua, vaan ratkaisuja haetaan muilla instrumenteilla. Pelkästään rahaa lisäämällä tämä ei ratkea.”

Euroopan keskuspankin EKP:lta odotetaan edelleen ohjauskorkojen nostoa joko ensi torstaina tai seuraavassa korkokokouksessa lokakuussa. Orpon mukaan uudet koronnostot eivät ole hyvä asia Suomelle.

”EKP tekee itsenäistä korkopolitiikkaansa ja meillä poliitikoilla ei ole siihen sanomista. Jos korkoja nostetaan edelleen, niin se ei ole hyvä Suomelle, se nostaa rahan hintaa ja nostaa muun muassa investointien liikkeelle lähtöä. Itse uskon ja toivon, että korkopolitiikassa lakipiste alkaa olla saavutettu. Jos tuo yksi koronnosto tulee, toivon että se jäisi viimeiseksi. Se että korkotaso lähtisi vähän laskuun, toisi liikkumavaraa.”

Orpon mukaan suomalaisilla asuntovelallisilla on ”varmasti todella tiukkaa” tällä hetkellä.

“Puhutaan satojenkin eurojen kuukausierien noususta. Meillä on keskituloisten, tavallisten suomalaisten ostovoima heikentynyt. Kyllä suomalaiset on tiukilla.”

Pääministerin mukaan sosiaaliturvan uudistukset ovat välttämättömiä.

”Me tavoitellaan kestävää Suomea. Se vaatii näitä muutoksia. Tosiasia on se, että meidän työttömien joukossa on aivan liikaa niitä, joiden ei kannata ottaa työtä vastaan. Mitä useampi ihminen työllistyy, sitä useamman elämästä tulee parempi.”

Orpo kommentoi Ykkösaamussa lyhyesti myös perjantaista eduskunnan äänestystä hallituksen rasismitiedonannosta. Pääministeri toivoo hallituspuolue RKP:n käsittelevän sitä, miksi puolueen kansanedustaja Eva Biaudet äänesti tyhjää perussuomalaisten ministerien Riikka Purran ja Wille Rydmanin luottamuksen osalta.

”Biaudet on ennen kaikke RKP:n sisäinen kysymys, he varmaan käsittelevät sen. Lähtökohta on aina se, että hallituspuolueet ja niiden edustajat tukevat hallitusta ja sen edustajia. Itse olen oikein tyytyväinen siihen, että kaiken tämän jälkeen ei ollut yhtään punaista nappia”, Orpo sanoi.

