Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi maanantaina, että kaikki maan olemassa olevat koronapandemian leviämisen estämiseksi tarkoitetut rajoitukset purkautuvat maanantaina 19. heinäkuuta.

Pääministerin sanoma oli, että tartuntariskit ovat kuitenkin edelleen läsnä, ja vaikka lainmukaisia rajoituksia ei enää ole, ihmisten tulisi käyttää harkintaa ja jatkaa esimerkiksi maskien käyttämistä.

”Pandemia ei ole ohi. Tämä tauti, koronavirus, kantaa edelleen riskejä sinulle ja perheellesi. Emme voi heti maanantaina 19. heinäkuuta vain palata elämään ennen covidia”, Johnson sanoi.

Yökerhojen ja muiden helposti tiiviitä ihmismassoja keräävien toimipaikkojen tulisi Johnsonin mukaan ”sosiaalisen vastuun nimissä” vaatia koronarokotepassia näytettäväksi sisäänpääsyn yhteydessä. Yökerhot eivät ole olleet auki sitten viime maaliskuun.

Britanniassa koronatartuntojen määrä on tällä viikolla noussut yli 86 prosenttia edellisviikosta. Lauantaina edellisen seitsemän päivän ajalta tartuntoja oli havaittu yli 300 000.

Perjantain lukujen mukaan 87,8 prosenttia väestöstä oli saanut ensimmäisen koronarokotteen ja 67,8 prosenttia toisen rokotteen.

Valtionjohto altistunut virukselle

Reuters uutisoi tänään sunnuntaina, että Johnson ja maan valtiovarainministeri Rishi Sunak ovat molemmat altistuneet koronavirukselle. Lauantaina maan terveysministeri Sajid Javid kertoi saaneensa positiivisen koronatestituloksen.

Johnson on sairastanut koronan viime maaliskuussa, ja oli ensimmäisiä merkittäviä valtiojohtajia, joilla todettiin tartunta.

Alun perin kerrottiin, että valtion korkeimpiin virkamiehiin lukeutuvat Johnson ja Sunak eivät joudu omaehtoiseen kymmenen päivän karanteeniin, jota Britannian laki altistuneilta vaatii.

Sen sijaan he olisivat osallistuneet päivittäisiä kontakteja seuraavaan pilottitutkimukseen, jossa he olisivat saaneet työskennellä toimistoiltaan ja olisivat olleet velvoitettuja eristäytymään vain sinä aikana, kun he eivät tee töitä.

Päätös aiheutti kuitenkin voimakkaan vastareaktion julkisessa keskustelussa, jonka seurauksena sekä pääministeri että valtionvarainministeri eristäytyvät kokonaan.

”Ymmärrän, että edes vaikutelma siitä, etteivät säännöt ole kaikille samat, on sopimaton”, Sunak kirjoittaa Twitterissä.

Juttua päivitetty 18.7.2021 klo 13.02 kun alkuperäinen päätös siitä, etteivät Johnson ja Sunak joutuisi eristätytymään, kumottiin.

