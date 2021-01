Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Minna Reijonen (ps) moittii suomalaista terveydenhuollon järjestelmää siitä, ettei rokotetietoja löydy kovin helposti.

Rokotustietoja ei automaattisesti löydy toisessa terveydenhuollon asiointipisteessä tai eri paikkakunnalla asioidessa, hän huomauttaa.

”Suomalaisten rokotustietoja ei ole yksiselitteisesti tallennettu mihinkään siten, että tiedot tarvittaessa löytyisivät helposti eri terveydenhuollon yksiköistä asiakkaan asioidessa siellä”, Reijonen sanoo tiedotteessa.

Hän on tehnyt kirjallisen kysymyksen siitä, miten koronarokotustiedot tallennetaan kansalaisten osalta selkeällä tavalla, koska nykyisin ei ole olemassa Suomessa yhtenäistä järjestelmää, josta kansalaisen ajantasaiset rokotetiedot löytyvät.

Reijonen katsoo, että tiedonvälitys on ongelmallista, kun terveydenhuollon yksiköissä on kymmeniä, jopa satoja erilaisia tietokoneohjelmia, jotka eivät keskustele keskenään. Hänen mukaansa ajantasaisten tietojen ylläpito on ”periaatteessa eniten kansalaisen omalla vastuulla”.

Koronarokotusten alkaessa on Reijosen mukaan tärkeää olla valtakunnallinen ja selkeä, yksiselitteinen järjestelmä ja toimintatapa kaikkialla, kun rokotetiedot kirjataan ylös. Tämä olisi tärkeää myös tulevaisuuden kannalta rokotteen tehosteannoksia silmällä pitäen.

Rokotusten antaminen on käynnistynyt odotettua hitaammin myös Suomessa. Viranomaisten on ollut hankala antaa tarkkaa lukua siitä, paljonko rokotuksia Suomessa on annettu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekisteri ei ole pysynyt rokotusten tahdissa. Syyksi on kerrottu muun muassa se, että Suomessa on käytössä useita eri tietojärjestelmiä.

Reijonen huomauttaa, että THL:n rekisteristä ei voi tarkistaa yksittäisen henkilön rokotustietoja, vaan se seuraa ja arvioi kansallisen rokotusohjelman kattavuutta, hyötyjä ja turvallisuutta.