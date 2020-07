Tämän viikon keskiviikkona ja torstaina todistettiin poikkeuksellisen synkkää 24 tunnin jaksoa Suomen tieliikenteessä. 15. heinäkuuta illalla sattui kahden ihmisen vaatinut onnettomuus Kokemäellä, ja torstaina 16. heinäkuuta aikana menehtyi tieliikenteessä kuusi ihmistä eri paikkakunnilla.

”Tällä viikolla on keskusteltu paljon luvuista. Tieliikenteessä on ollut synkkä vuorokausi, kun keskellä heinäkuuta tieliikenneonnettomuuksissa eri puolilla Suomea menehtyi kahdeksan ihmistä vuorokauden aikana. Yksi asia on selvä. Liikenteen aiheuttama inhimillinen kärsimys on liian suurta ja liikenneturvallisuuden eteen tehtävää työtä tulee jatkaa edelleen”, poliisitarkastaja Jari Pajunen kirjoittaa blogissaan sisäministeriön sivuilla.

Pajusen mukaan koko EU:n yhteisenä tavoitteena on nolla tieliikennekuolemaa vuonna 2050. Hän korostaa, että jokaisen on kannettava vastuunsa liikenteen turvallisuudesta.

”Mikä on liikenteen suurin riskitekijä? Oikea vastaus ei ole ne toiset. Oikea vastaus on sinä, minä, me kaikki. Kaikki pystyvät teoillaan vaikuttamaan, että lukujen taustalla olevien inhimillisiä kärsimyksiä pystytään vähentämään. Vastuu turvallisesta liikenteestä on meillä jokaisella.”

Pajunen kertoo liikennehavainnoistaan aurinkoisena kesäaamuna työpaikalle pyöräillessä näin:

”Valtaosa ihmisistä toimi esimerkillisesti, mutta valitettavasti silmiin osui myös kuskeja, jotka ajoivat autoa ilman turvavyötä ja huomio puhelimessa. Toinen kiihdytti taajama-alueella yli nopeusrajoituksen, jotta ehtisi vanhoilla vihreillä risteykseen – ja lopputuloksena ajoi punaisia päin. Pyöräilijä ja sähköpotkulauta katsoivat risteyksen liikennettä ja ajoivat risteävän tien yli punaisella liikennevalolla. Meistä jokainen on osallisena liikenneonnettomuudessa niin harvoin, että omaa toimintaamme ei osata tunnistaa riskiksi.”

Par­ka­non kau­pun­gin­joh­ta­ja Jari Hei­ni­luo­ma, Ikaa­lis­ten kau­pun­gin­joh­ta­ja Kari To­lo­nen ja Hä­meen­ky­rön kun­nan­joh­ta­ja An­te­ro Ale­nius sekä Pir­kan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja Esa Hal­me ovat yh­des­sä lä­het­tä­neet lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Timo Ha­ra­kal­le (sd) avoi­men kir­jeen, jos­sa muis­tu­te­taan kol­mos­tien pa­ran­nus­tar­peis­ta. He viittaavat eilen torstaina Parkanossa sattuneeseen kuolonkolariin.

”Surulliset tapahtumat nostavat taas Kolmostien investointitarpeet esille. Alaskylän mutkien korjaamisesta ja eräistä muista kohteista on pitkään ollut hanke-esitykset olemassa. Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa kansainvälistä Euroopan teiden verkkoa (E12). Yhteydellä on keskeinen merkitys henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden kuljetuksille ja joukkoliikenteelle. Väli Tampereelta Vaasaan ja Seinäjoelle tunnetaan myös Suomen Ruokatienä. Valtatie 3 ei täytä runkotielle asetettuja tavoitteita. Puutteita on liikenteen sujuvuudessa ja liikenneturvallisuudessa sekä valtatien yleisessä laatutasossa. Raskaan liikenteen osuus on liikennemäärästä noin 1 253 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja se on ollut kasvussa. Kiirehdimme rahoitusta liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantaviin toimiin Valtatie kolmella välillä Hämeenkyrö – Parkano”, kuntajohtajat kirjoittavat.