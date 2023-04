Eduskunnan tänä vuonna jättänyt vihreiden konkaripoliitikko Satu Hassi nostaa esiin viisi syytä puolueensa vaalitappiolle viime viikonlopun eduskuntavaaleissa.

”On asioita, jotka eivät ole vallassamme, ja on toisia asioita, jotka ovat, ja lisäksi asioita, jotka ovat osittain omissa käsissämme”, hän analysoi Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa.

Ensimmäisenä Hassi nostaa esiin vaalien pääpuheenaiheet ja muistuttaa, että vielä neljä vuotta sitten ilmasto olis yksi vaalien pääpuheenaiheista IPCC:n silloisen tuoreen raportin ansiosta.

”Se auttoi meitä vaalivoittoon. Sama oli tilanne vuoden 2007 vaaleissa, myös silloin IPCCn raportin ansiosta. Sekä 2007 että 2019 vaalivoiton jälkeen tuli seuraavaksi vaalitappio”, hän toteaa.

Hassin mukaan näissä vaaleissa kokoomus onnistui nostamaan keskustelunaiheeksi teeman, jossa se on kotikentällään eli valtion velan. Hassin mukaan vaalikeskustelua leimasivat myös sota ja turvallisuuskysymykset.

”Siihen nähden on kohtalaisen yllättävää, ettei Pekka Haaviston työtä ulkoministerinä Suomen Nato-jäsenyyden toteutumiseksi palkittu isommalla äänimäärällä. En tiedä, johtuuko tämä enemmän siitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei koeta ”vihreäksi” aiheeksi, vai siitä, että Pekka pyrki korostetusti esiintymään Suomen eikä puolueen edustajana - kuten mielestäni ulkoministerin kuuluukin”, hän pohtii.

Toisena asiana Hassi nostaa esiin syvällekäyvän muutoksen sanoittamisen.

”Vihreiden vaalitappion taustalla on ainakin osittain kesto-ongelma, johon emme nyt osanneet vastata riittävän hyvin. Tuon kesto-ongelman taustalla on se, että ajamme isoa, syvällekäyvää muutosta. Sen sanoittaminen on paljon vaikeampaa kuin oikeiston ja vasemmiston perinteisen sanoman.”

Hän sanoo, että aika moneen asiaan vihreiden vastaus on rakennemuutos, kuten sosiaaliturvan rakennemuutos perustulon pohjalta niin että kukaan ei putoa turvaverkoista läpi ja samalla jokaisesta itse tienatusta latista hyötyy itse.

”Jos emme osaa sanoittaa näitä asioita tarpeeksi selkokielisesti, tulkitaan että vihreillä ei ole mitään sanottavaa taloudesta. Meiltä myös kysytään, oletteko oikeistoa vai vasemmistoa. Kun vaalikoneissa ei kysytä asioita, joissa vihreät eroavat vasemmistosta, analyytikot sanovat vihreiden siirtyneen vasemmalle”, Hassi kommentoi.

Kolmas asia hänen listallaan on syyllistäminen ja syyllistyminen. Hassin mukaan vihreä viesti helposti koetaan syyllistäväksi.

” Tietääkseni vihreät eivät ole sälyttäneet syyllisyyttä ilmastokriisistä ja luontokadosta yksilöille, ainakaan kukaan puolueen johtohenkilöistä tai kansanedustajista. Mutta ’näin ne asiat koetaan’.”

Neljäntenä Hassi muistuttaa poliitikkojen keskinäisistä väleistä.

”Pidän hyvin huolestuttavina kokemuksia keskinäisestä kampittamisesta, joita olen kuullut eri puolilta maata.

Suomen vaalijärjestelmä, jossa puoluetta äänestetään valitsemalla ihminen puolueen ehdokaslistalta, luo paineen keskinäiseen kilpailuun, myös negatiiviseen kilpailuun. Mutta keskinäinen kampittaminen on erityisen tuhoisaa vihreiden kaltaiselle porukalle, joka todellakin on vain ja ainoastaan jäsentensä, aktiiviensa ja poliitikkojensa varassa, ilman minkään ulkopuolisen tahon tai instituution kannattelua. ”

Viidentenä Hassi moittii vihreiden vaalimateraalia latteaksi.

”Oma täysin epätieteellinen havaintoni on, että niissä vaaleissa, joissa vihreät ovat menneet eteenpäin, vaalijulisteissa on ollut jokin yllättävä/nokkela juju. Nyt ei ollut. ”