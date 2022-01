Vuodenvaihteessa Kazakstanissa käynnistyneet levottomuudet on ainakin toistaiseksi tukahdutettu. IVY-maiden yhteinen turvallisuusjärjestö CSTO reagoi tilanteeseen nopeasti ja lähetti riittävästi joukkoja rauhoittamaan tilannetta. Käytännössä CSTO on Venäjän hallituksen täydellisessä käskyvallassa, ja muiden IVY-maiden jäsenyys järjestössä on pelkkä kulissi.

