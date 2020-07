Keskustan riveihin hiljattain palannut konkaripoliitikko Paavo Väyrynen tarttuu keskustan kansanedustaja Mikko Kärnän puheisiin ”väyryssyndroomasta”. Kärnän mukaan europarlamentaarikko Mauri Pekkarista (kesk) vaivasi ”väyryssyndrooma”, kun hän on arvostellut Euroopan unionin neuvostossa hyväksyttyä EU:n elvytysrahastoa.

”Mauri on hieno mies sekä pitkän linjan poliitikko, mutta tämän asian suhteen näen tässä ”väyryssyndroomaan” viittaavia oireita. Pekkarisen kannattaisi nyt nukkua muutamankin yön yli ja pohtia, kuinka hän tätä keskustalaista voittoa oikein kommentoi. Puolueemme ei kaipaa nyt yhtäkään Väyrysen kaltaista, sivuraiteelle ajautuvaa besserwisseriä. Maurin kannattaa säilyttää se valtiomiesmäisyys joka hänellä on ja tulla myös muistetuksi sellaisena. On hyvin ikävää, että hän on tässä kysymyksessä hypännyt oikeistopopulistien kelkkaan ymmärtämättä, että hän on aloittamassa taistelua Suomen maaseutua vastaan”, Kärnä kommentoi torstaina.

Pekkarinen on arvioinut elvytyspaketin sisältäneen ”korkeinaan torjuntavoiton” Suomelle. Lisäksi Pekkarinen on paheksunut sitä, että monet keskustalaiset toimijat hehkuttivat neuvottelujen lopputulosta.

”Vaikka Kärnä siis pitää elvytyspakettia ”pienenä lottovoittona Suomelle”, en kuitenkaan toimi hänen ohjeiden mukaisesti. Äänestin torstaina Euroopan parlamentissa rahoituskehysten puolesta, mutta vastustin suunnitelmia valtavasta lahjapaketista, josta Suomi vastuut ovat miljardeja, miljardeja suuremmat kuin saannot. Ymmärrän, että keskusta hallituspuolueena voi tukea rahoituskehysten ohella myös elvytyspakettia. Hyväksyn tietysti sen. Samalla tavalla toivon, että mahdollisimman monet keskustalaiset voivat hyväksyä sen, että minä meppinä olen edellä kertomallani kannalla”, Pekkarinen vastasi mielipidekirjoituksessaan Suomenmaassa tänään perjantaina.

Paavo Väyrynen huomauttaa, ettei ole ensimmäinen kerta, kun väyryssyndroomasta puhutaan.

”Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun liittovaltio-Euroopan kannattajat ovat pyrkineet leimaamaan mielenvikaisiksi ne, jotka ovat tätä kehitystä vastustaneet ja Suomen itsenäisyyttä puolustaneet. Mieleeni ovat erityisesti palautuneet tapahtumat eduskunnassa syksyllä 1994, jolloin siellä käsiteltiin sopimusta Suomen liittymiseksi Euroopan unioniin. Silloin psykiatrina esiintyi muiden muassa vihreiden kansanedustaja Satu Hassi. Nyt Satu Hassi johtaa suurta valiokuntaa ja tukee Mikko Kärnän rinnalla voimakkaasti elvytysrahastoa”, Väyrynen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

