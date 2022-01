Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson katsoo, että matalariskisten tapahtumien ja tilojen rajoitusten purku tulee ottaa pöydälle.

”Nyt on oikea aika harkita kulttuurin ja liikunnan rajoitusten ennakoitua nopeampaa purkamista. Matalariskisten tapahtumien ja tilojen rajoituksista on luovuttava heti kun se on epidemiatilanteen näkökulmasta mahdollista”, Andersson lausuu.

”Matalariskisten kulttuuritapahtumien rajoituksista on luovuttava heti kun se on epidemiatilanteen näkökulmasta mahdollista. Ala on toiminut vastuullisesti läpi pandemian ja kehittänyt toimivat käytännöt tartuntariskien minimoimiseksi. Nyt päättäjien on tehtävä osansa, jotta kovia kokenut kulttuuriala pääsee jatkamaan toimintaansa ja työpaikkojen menetyksiltä vältytään”, Andersson sanoo tiedotteessa.

Anderssonin mukaan aikataulua pitää arvioida jälleen uudelleen, jos sairaalahoidon kapasiteetti uhkaa ylittyä.

”Oikeudenmukaisuus ja oikeasuhtaisuus on pidettävä kirkkaana johtotähtenä rajoitusten kokonaisuutta arvioitaessa. Epidemiatilanne on kuitenkin vielä vakava ja kaikista rajoituksista ei voida luopua kokonaan tai ilman tarkkaa harkintaa”, Andersson katsoo.

Andersson ei tiedotteessaan esitä ravintolarajoitusten purun arviointia nyt. Ravintolarajoituksista päättää hallitus, kun taas esimerkiksi tiloja koskevista rajoituksista hallitus antaa suosituksia ja päätökset tekevät viime kädessä alueelliset viranomaiset.

Samaan aikaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoo suosittavansa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että se purkaisi matalariskisiä tiloja koskevat sulut 1. helmikuuta 2022 alkaen.

Rajoitusten purku koskisi kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja sekä uimahalleja, yleisiä saunoja ja kylpylöitä, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettäviä tiloja, sisäleikkipuistoja ja sisäleikkipaikkoja, kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja sekä huvi- ja teemapuistoja, tivoleita sekä eläintarhojen sisätiloja.

”Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa edelleen, että joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat, tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan tarkoitetut tilat pysyvät suljettuina aiemman päätöksen mukaisesti”, koronanyrkin tiedotteessa todetaan.

Koronakoordinaatioryhmän mukaan sairaalakuormituksen nousu on pysähtynyt ja kääntynyt pääkaupunkiseudulla laskuun.

