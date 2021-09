Ruotsi luopuu ensi keskiviikkona, 29. syyskuuta, merkittävistä koronarajoituksista kokoontumis-, tapahtuma- ja miltei kaikki ravintolarajoitukset poistuvat. Lisäksi työntekijät voivat alkaa palata työpaikoille, kun etätyösuositus poistuu.

Ravintoloiden täytyy kuitenkin jatkossakin huolehtia, että syödä tai juoda saa ainoastaan pöydän ääressä.

”Rokotuskattavuuden kasvaessa ihmisten elämää ja terveyttä uhkaava riski laskee”, sanoo sosiaaliministeri Lena Hallengren (sd).

”Ruotsalaisten on jälleen aika tavata toisiaan työpaikoilla, jalkapallostadioneilla ja ravintoloissa”, hän jatkaa.

Vaikka rajoituksia nyt poistetaan, hallituksella säilyy mahdollisuus määrätä rajoituksia uudelleen, mikäli koronatilanne vaikeutuu.

”Tietenkin toivomme, että näin ei käy.”

Hallengrenin mukaan yli 16-vuotiaista 75 prosenttia on saanut nyt täyden rokotussarjan. Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n mukaan Ruotsin koko väestöstä noin 62 prosenttia on täysin rokotettuja.

Luku on suurempi kuin Suomessa, missä 59 prosenttia koko väestöstä on saanut täyden rokotussarjan. Maiden rokotusstrategiat ovat kuitenkin erilaiset ja ensimmäisiä annoksia on Suomessa jaettu reilusti useammalle kuin Ruotsissa. Ensimmäisen koronarokotteen on Suomessa saanut 74 prosenttia koko väestöstä, kun Ruotsissa osuus on vajaa 68 prosenttia.

Ruotsi alkaa rokottaa 12–15-vuotiaita lokakuun alusta.

Koronapassi. Ruotsin hallitus kaavaili koronapassin käyttöönottoa suurissa tapahtumissa. Nyt se jätetään kuitenkin hyllylle. Kuva: Peter Sonander

Hallengren korostaa, että rokotuksista huolimatta pandemia ei ole ohi ja että ”taudin kanssa joudutaan elämään vielä pitkään”. Se tarkoittaa, että paluu normaaliin koskee ensisijaisesti rokotettuja.

”Rokottamattoman elämä ei todellakaan voi jatkua vielä normaaliin tapaan”, Hallengren toteaa.

Rokottamattomia suositellaan yhä pitämään sosiaalista etäisyyttä ja välttämään kontakteja yli 70-vuotiaiden kanssa.

Koronapassia ei oteta käyttöön – jää hyllylle varotoimeksi

Kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin pääjohtaja Johan Carlson korostaa, että vaikka tartuntatapaukset ovat paikoin lisääntyneet Euroopassa, niiden vaikutus terveydenhuoltoon on rokotusten vuoksi aiempaa vähäisempi.

”Rokottamattomien täytyy yhä vältellä ihmisjoukkoja, eikä heidän tulisi lähteä suurempiin tapahtumiin, kuten teatteriin, konsertteihin tai urheilutapahtumiin, kun rajoitukset poistuvat. Rokote on meidän vahvin aseemme pandemiaa vastaan”, täydentää Hallengren.

Vielä syyskuun alussa Ruotsin hallitus pohti koronapassin käyttöönottoa suurissa, yli 15 000 ihmisen massatapahtumissa.

”Kaikki osallistujarajoitukset poistuvat”, sanoo kulttuuriministeri Amanda Lind (vihr).

Ruotsin hallituksen lakiesitys koronapassista on parhaillaan lausuntokierroksilla. Lind pitää tärkeänä, että laki säädetään varotoimena, vaikka sitä ei otettaisi heti käyttöön.

”Se on tärkeä varotoimenpide ja tuo ennakoitavuutta alan toimijoille”, Lind jatkaa.