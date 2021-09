”Olen pikkasen, pikkasen hämmentyneen pettynyt siitä, että perussuomalaiset on julistautunut rokotevastaiseksi puolueeksi”, syytti ministeri Mika Lintilä (kesk). Arkistokuva.

Perussuomalaiset haastoi hallitusta koronapassista eduskunnan kyselytunnilla. Useat oppositiopuolueen esittämät väitteet kohottivat kulmakarvoja.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio vaati jo aiemmin, että hallituksen tulisi luopua passin valmistelusta. Kyselytunnilla hän kutsui sitä ”järeäksi uudeksi rajoitustoimeksi”, joka lajittelee kansalaiset rokotettuihin ja rokottamattomiin.

”Koronapassi murentaa terveystietojen yksityisyydensuojaa sekä tosiasiallisesti pakottaa ottamaan rokotuksen, jos ei siis tahdo jäädä yhteiskunnan ulkopuoliseksi”, Tavio sanoi kyselytunnilla.

Koronapassi ei kuitenkaan ole tulossa Suomessa laajasti käyttöön, vaan se valmistellaan varotoimenpiteenä siltä varalta, että koronatilanne paikallisesti pahenisi. Jos alueellisiin rajoituksiin jouduttaisiin turvautumaan, toimijat voisivat vapaaehtoisena toimena vapautua rajoituksista koronapassin avulla ja pitää ovensa auki. Tätä toistivat kyselytunnilla niin pääministeri Sanna Marin (sd) kuin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

”Tämä ei tunnu nyt menevän millään ymmärrykseen. Me jankkasimme tätä täällä jo eilen. Toivoisin, että perehdytään tähän esitykseen, ennen kuin annetaan väärää todistusta siitä, mihin koronapassia tarvitaan”, Kiuru näpäytti.

Koronapassilla voi todistaa täyden rokotussarjan, sairastetun taudin tai negatiivisen testituloksen.

Tavio myös viittasi julkisuudessakin esiin nostettuun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) huoleen koronapassin ikärajasta. THL:n mukaan on kyseenalaista vaatia koronapassia lapsilta. Hallituksen esityksessä passi ulotettaisiin samaan ryhmään, joka on oikeutettu rokotuksiin, eli väestöön 12 ikävuodesta alkaen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan kysymys lasten edusta ei ole yksinkertainen. Jos viranomaiset joutuisivat säätämään ikäryhmää 12–17 koskevia rajoituksia, myös nämä lapset voisivat koronapassin avulla vapautua rajoituksista, hän kuvasi.

”Emme suosittele tänään sosiaali- ja terveysministeriöstä lähteneessä ohjauskirjeessä lasten ja nuorten harrastuksiin näitä rajoituksia”, Kiuru kertoi.

Perussuomalaisten riveistä myös kyseenalaistettiin usean kansanedustajan voimin koronarokotteiden tehokkuutta kyselytunnilla. Leena Meri (ps) halusi tietää, estääkö rokote tartunnan ”absoluuttisesti ravintoloissa”.

”Väitättekö te nyt, ettei tämä rokotus toimi?” Jani Mäkelä (ps) kysyi tivaten hallituksen logiikkaa koronapassista.

”Oletteko te tosiasiassa säätämässä tästä rokotuspakon? Siltä se näyttää.”

Koronarokote ei estä tartuntoja kokonaan, mutta hillitsee viruksen eritystä. Rokotteen saanut siis erittää vähemmän virusta kuin rokottamaton. Laumaimmuniteetin ja sairaalakuormituksen kannalta erityisen ratkaisevaa on kuitenkin koronarokotteiden teho vakavaa tautimuotoa vastaan, kuvaa virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta Uudelle Suomelle. Koronarokotteiden teho vakavaa tautimuotoa vastaan on erittäin hyvä, jopa 95 prosenttia. Kun harvempi saa vakavan taudin, sairaalakuormitus on pienempi ja koronakuolemia pystytään ehkäisemään.

Kesällä Suomessakin on muodostunut ongelmaksi erittäin tarttuva deltavariantti. Julkusen mukaan deltavariantti on niin tartuttava, että ilman mitään rajoitustoimia koko Suomen väestö saisi sen 10 viikossa.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen toteaa nyt Twitterissä, että ”rokote ei oikeasti estä tartuntoja” ja perussuomalainen vaikuttaja Matias Turkkila harmittelee, että rokote ei toimi sataprosenttisen varmasti.

Professori Julkusen mukaan rokotteen teho ei koskaan ole 100 prosenttia. Tästä huomauttaa Twitterissä hallituspuolue rkp:n Anders Adlercreutz, joka paheksuu perussuomalaisten viestintää. Hän pitää harkitsemattomana ”viljellä epäluuloa” ja toteaa, että mieleen tulee rokotevastaisuus, josta perussuomalaisia kyselytunnilla syytti elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

”Olen pikkasen, pikkasen hämmentyneen pettynyt siitä, että perussuomalaiset on julistautunut rokotevastaiseksi puolueeksi. Eli tämä oli kyllä aika kova ulostulo teiltä”, Lintilä sanoi kyselytunnilla.

Perussuomalaisten Meri kiisti, että puolue olisi rokotevastainen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) puhui foliohattuteorioista viitaten netissä ja sosiaalisessa mediassa leviäviin ”täysiin valheisiin” muun muassa siitä, että koronaa ei ole.

”Nämä ovat aivan silkkaa valhetta, ja luulen, että niitä levitetään myös horjuttaakseen meidän suomalaista länsimaista yhteiskuntaa”, Kurvinen sanoi.

Kurvinen halusi kiittää perussuomalaisia siitä, että moni on myös käyttänyt omaa arvovaltaansa sen puolesta, että rokote otettaisiin.

”Rohkaisen edustaja Merta ja muitakin edustajia käyttämään sitä arvovaltaa siihen, että me otamme rokotteen ja pääsemme tästä pandemiasta eroon.”