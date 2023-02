Hallituksen esitys niin sanotusta sähköhyvityksestä kohdentuu kyseenalaisesti hyvätuloisiin suomalaisiin, eikä tämän ratkaisun perusteluita avata riittävästi hallituksen esitysluonnoksessa, toteaa Lainsäädännön arviointineuvosto tiistaina antamassaan lausunnossa. Arviointineuvosto on itsenäinen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida hallituksen esityksiä ja niiden vaikutusarviointeja.

Lainsäädännön arviointineuvosto suhtautuu hallituksen esitysluonnokseen kriittisesti erityisesti siksi, että se katsoo hallituksen käynnistäneen lainvalmistelun asiassa myöhässä.

”Sähkönhinnan poikkeuksellinen nousu on ollut odotettavissa jo viime keväästä lähtien. Poliittisessa päätöksenteossa ja virkamiesjohdossa olisi pitänyt ennakoida tulevaa tilannetta ja arvioida ajoissa erilaisia skenaarioita. Tällöin hyvitys olisi voitu kohdentaa paremmin niille kotitalouksille, jotka sitä eniten tarvitsevat, eikä kaikkia tukimuotoja olisi ehkä tarvittu. Myöhäinen lainvalmistelun käynnistäminen ja puutteet ennakoinnissa ovat heikentäneet lainvalmistelijoiden mahdollisuutta arvioida tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia keinoja”, arviointineuvosto toteaa.

”Valmistelussa olisi voitu hyödyntää esimerkiksi rekisteripohjaista tietoa kotitalouksista. Hyvitys olisi voitu mahdollisesti kohdentaa paremmin niille kotitalouksille, jotka sitä eniten tarvitsevat, eikä kaikkia aikaisemmin päätettyjä tukimuotoja olisi ehkä tarvittu.”

”Ei perustella riittävästi, miksi hyvitys kohdentuu pääosin hyvätuloisille kotitalouksille”

Valmistelussa oleva sähköhyvitys on viimeisin hallituksen lanseeraamista tukimuodoista, joilla pyritään helpottamaan kotitalouksien ahdinkoa energian hintojen noustua. Neuvosto huomauttaakin, että erilaisia tukia sähkön hinnannousun kompensoimiseksi on varsin paljon, ja niiden päällekkäisyyttä on arvioitu puutteellisesti.

”Arviointineuvosto katsoo, että eri tukimuotojen yhteisvaikutuksia tulee arvioida ja esittää niiden aukot ja päällekkäisyydet. Lakiehdotuksessa ei perustella riittävästi, miksi hyvitys kohdentuu pääosin hyvätuloisille kotitalouksille”, neuvosto lausuu.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että joidenkin tutkimustulosten mukaan sähköä käyttävät eniten hyvätuloiset kotitaloudet ja näin ollen päätetyt tukitoimet kohdentuvat myös hyvätuloisille. Lisäksi huolena on joidenkin kotitalouksien tuplahyvitys, joka todennäköisesti myöskään ei kohdistuisi vähäosaisiin.

”Esitysluonnoksen perusteella saa käsityksen, että kotitalous voi saada sähköhyvitystä useampaan sähkönkäyttöpaikkaan, kuten vapaa-ajan ja vakituiseen asumiseen tarkoitettuun asuntoon, jos kotitalouden sähkösopimukset on tehty eri henkilötunnuksilla tai eri sähköyhtiöihin. Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulee arvioida vaikutuksia kotitalouksien yhdenvertaisuuteen tuen kohdentuessa hyvätuloisiin ja joidenkin kotitalouksien saadessa hyvityksen kahteen kertaan.”

Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä tulisi myös kuvata tarkemmin, millaiset kotitaloudet jäävät 90 euron omavastuurajan alapuolelle.

”Esityksessä tulee arvioida, millaisille kotitalouksille tämä hyvitys on erityisen tarpeellinen. Voiko esityksen riskinä olla, että se lisää eriarvioisuutta?” neuvosto kysyy.

Arviointineuvosto toteaa yleisesti, että hallituksen esityksen vaikutuksista saa kohtalaisen käsityksen ja että ”hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta”.

”Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista”, neuvosto toteaa huomauttaen kuitenkin olevansa tietoinen, että esitysluonnosta ei muuteta tämän lausunnon perusteella.

”Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut, ettei se pysty huomioimaan arviointineuvoston lausuntoa, sillä hallitus on määrännyt esityksen esiteltäväksi valtioneuvostossa 31.1.2023. Arviointineuvosto joutui antamaan lausunnon poikkeuksellisen lyhyessä ajassa.”

Hallituksessa sovitun sähköhyvityksen tavoitteena on kertaluonteisesti tukea kuluttajia korkeiden sähkölaskujen maksamisessa ja täydentää muita väliaikaisia tukimuotoja. Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa tuessa hyvitys maksettaisiin takautuvasti kertakorvauksena neljältä talvikuukaudelta. Tuen ulkopuolelle rajattaisiin alle 10 snt/kWh sähkönenergian myyntisopimukset. Tukeen sisältyisivät myös kuukausittainen 90 euron omavastuuosuus ja 700 euron tukikatto. Hyvitystä maksettaisiin 50 prosenttia omavastuun ylittävältä osalta vähittäismyyntiyhtiön tekemänä hyvityksenä sähköenergialaskulla. LUE LISÄÄ: