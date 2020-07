Columbian yliopistossa apulaisprofessorina ja Genome Centerissä ryhmänjohtajana työskentelevä biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen katsoo, että Suomessa tarvitaan kipeästi ja kiireellisesti päivitetty valistuskampanja, jotta ihmisille saadaan oikeaa tietoa koronavirukselta suojautumisesta.

”Käsienpesun tehosta koronaa vastaan on liikkunut epäilyksiä jo pitkään - siitä ei muuten ole satunnaistettua tutkimusta - ja silti se on Suomen strategian kulmakivi. Tartuntamekanismeista on tullut viime kuukausina hurjasti uutta tietoa, mutta Suomen suosituksissa se ei näy. Käsihygienia on toki kannatettava asia, mutta koronan ehkäisyssä sen varaan ei voi jättäytyä. Nyt tarvitaan Suomessa kipeästi ja kiireellisesti päivitetty valistuskampanja, jotta saadaan ihmisille oikeaa tietoa itsen ja muiden suojaamisesta. Koulujen alkuun on kuukausi”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Lappalainen kertoo tutkineensa koronavirusta maaliskuusta lähtien ja pitävänsä tilannetta huolestuttavana.

”Olen aidosti todella huolissani syksystä. On minulta vastuullisempaa edistää kansanterveyttä kuin sokeaa luottamusta viranomaisiin, toki rakentavan kritiikin kautta.”

Samalla hän myöntää, että Suomessa on tehty paljon hyviäkin toimia. Puutteiden takana ovat Lappalaisen arvion mukaan organisaatioiden kulttuurin ongelmat.

”Kankeus ja kyvyttömyys saada aikaiseksi, konservatiivinen ylivarovaisuus, haluttomuus myöntää virheitä, toiveajattelu että ongelma ratkeaa jotenkin itsestään. Nämä ovat jonkinasteisesti jokaisen ison organisaation ongelmia, ja julkisessa hallinnossa ihan erityisesti. Mutta pandemian keskellä pitää pystyä parempaan. STM ja THL tarvitsevat vahvaa poliittista johtajuutta. Muiltakin toimijoilta saa vaatia omaa aktiivisuutta”, hän kommentoi.

Lappalainen muistuttaa, että syksyllä alkavat koulujen lisäksi myös työt ja harrastukset, eli kontaktien määrä kasvaa merkittävästi.

“Huolta ehkäistään parhaiten hyvällä tiedotuksella ja asianmukaisilla, parhaaseen tietoon perustuvilla toimilla. Minä näen näissä tällä hetkellä merkittäviä puutteita.”

Hän otti aikaisemmin viikolla Twitterissä kantaa myös kausityöntekijöihin. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella todettiin viime viikolla yhteensä yhdeksän koronavirustartuntaa maatalouden kausityöntekijöillä. Lisäksi Espanjan Katalonia on ongelmissa kausityöntekijöiden mukana tulleiden tartuntojen kanssa.

”Vaikka näitä tartuntoja ei voi täysin estää sulkematta rajoja, niin olennaisempi kysymys on, voiko niistä osan estää helpohkoilla toimilla. Miksi tulijoita ei testata lähtömaassa jos mahdollista, rajalla aina, ja muutama päivä saapumisen jälkeen”, Lappalainen kysyy.

