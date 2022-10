Britannian sotilastiedustelu arvioi, että Venäjän perjantaina tekemä ohjusisku Zaporižžjan alueelle kertoo karua kieltä siitä, että Venäjän armeijalla on pulaa ampumatarvikkeista.

” Zaporižžjassa käytettiin todennäköisesti venäläistä pitkän kantaman ilmapuolustusohjusta, jota nyt käytettiin maahyökkäyksessä. Sen käyttö maahyökkäysroolissa on lähes varmasti johtunut yleisestä ammusten puutteesta, erityisesti pitkän kantaman tarkkuusohjusten puutteesta”, Britannian puolustusministeriö kommentoi Twitter-tilillään.

”Venäjän tällaisten ohjusten varasto on erittäin todennäköisesti rajallinen, ja se on arvokas resurssi, joka on suunniteltu ampumaan alas nykyaikaisia lentokoneita ja saapuvia ohjuksia sen sijaan, että niitä käytettäisiin maakohteita vastaan”, ministeriö jatkaa.

Se arvioi Venäjän käyttävän strategisesti arvokkaita sotilasresursseja tärkeän taktisen edun saavuttamiseen.

BBC:n mukaan ainakin 30 ihmistä menehtyi humanitaariseen saattueeseen tehdyssä iskussa. Saattue oli matkalla noutamaan ihmisiä pois Venäjän miehittämältä alueelta.

Uutistoimisto Reuters kertoi lauantaina, että Venäjän armeija on lisäksi ottanut kiinni Zaporižžjan ydinvoimalan johtajan Ihor Murashovin, jonka olinpaikka ei ole tällä hetkellä tiedossa.