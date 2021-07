Suomessa runsastunut valkoposkihanhi on luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji.

Kansanedustajat Jari Myllykoski (vas) ja Markku Eestilä (kok) ovat tyrmistyneitä ”ympäristöministeriön käsienpesusta”.

Hallitus- ja oppositiopuolueita edustava kansanedustajakaksikko teki viime syksynä kantelun oikeuskanslerille valkoposkihanhien ja merimetsojen kireästä suojelulinjasta, joka heidän mukaansa polkee perustuslailla säädettyjä kansalaisten oikeuksia.

Valkoposkihanhi on luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji, joten sen häiritseminen tai tappaminen on kiellettyä ilman luonnonsuojelulain nojalla myönnettyä poikkeuslupaa.

Kasanedustajien kantelun mukaan Suomi ei täysimääräisesti hyödynnä EU:n lintudirektiivin mukaisia poikkeusmahdollisuuksia merimetsojen ja valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi. Heidän mielestään nyt tulisi säätää järeämpiä toimia valkoposkihanhien ja myös merimetsojen kantojen hallitsemiseksi, jotta ihmisten elinkeinovapaus ja muut oikeudet toteutuisivat nykyistä paremmin.

Myllykoski ja Eestilä ihmettelevät sitä, ettei ympäristöministeriö yhdy huoliin kesäkuussa oikeuskanslerille jättämässään lausunnossa.

Myllykoski ja Eestilä ovat laatineet vastineen ministeriön lausuntoon ja huomauttavat oikeuskanslerille, että ”ympäristöministeriö korostaa vain suojelua”.

"Ympäristöministeriön lausunto on siis tarkoitushakuinen ja korostaa yksipuolisesti nykyistä asiain tilaa. Lausunnossa ei ole otettu millään lailla kantaa ihmisten (kuntalaisten) oikeuksiin yhteisillä verovaroilla ylläpidettäviin virkistysalueisiin. Oikeudellinen pohdinta on unohtunut”, he kirjoittavat vastineessaan.

Oikeudellisen pohdinnan osalta ministeriö vetoaa ely-keskuksen selvitykseen. Liseäksi ministeriö viittaa edustajien ryöpyttämässä lausunnossa muun muassa EU-komissiolta tulleeseen viestiin sekä siihen, että syksyllä 2021 saa ampua yli 15 000 valkoposkihanhea.

Kansanedustajakaksikon mukaan poikkeuslupien keskittäminen syksyyn ei estä kevään vahinkoja. Esimerkiksi merimetsot paluumuuttavat ennen poikkeusluvan voimaan tulemista.