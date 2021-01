Mielenosoittajien väkivaltainen tunkeutuminen Yhdysvaltain lakiasäätävän kongressin rakennuksiin johtui poliisin epäonnistumisesta, kriittiset kommentaattorit arvioivat ensi reaktioissaan.

Yhdysvaltain kongressilla on oma poliisi eli United States Capitol Police. Kesti yli kaksi tuntia ja tarvittiin vahvistuksia muilta poliisiviranomaisilta, ennen kuin poliisi sai järjestyksen palautetuksi kongressin rakennukseen, The New York Times uutisoi.

Kongressin poliisi ampui kuoliaaksi yhden naisen, ja lisäksi kolme muuta ihmistä kuoli erikseen mainitsemattomien lääketieteellisten syiden takia, viranomaiset kertoivat viestimille.

”Mitä helvettiä poliisiviranomaiset oikein ajattelivat, kun he eivät varmistaneet Capitol-kukkulan turvallisuutta tänään”, kommentoi Yhdysvaltain entinen puolustusministeri Leon Panetta CNBC-televisiokanavalle.

”On perusteltua syyttää Kongressin poliisia epäonnistumisista tänään”, edistyksellisen eli Yhdysvaltain poliittisessa kentässä vasemmistolaisen toimintaryhmän asiantuntija Daniel Schuman arvioi pikaviestipalvelu Twitterissä.

”He tiesivät, että tämä joukko oli tulossa. He tiesivät, että joukko olisi valtava. Mutta silti he eivät varautuneet hallitsemaan väkijoukkoja ja asettaneet paikoilleen aitoja, esteitä ja betoniporsaita estääkseen liikenteen ja joukkojen liikkeet”, Timothy Dimoff kommentoi Bloombergille.

Dimoff on entinen poliisin SWAT-erikoisryhmän jäsen ja nykyisin turvallisuusalan konsultti.