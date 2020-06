EU-ministerivaliokunta käsittelee poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat muun muassa Euroopan unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin. Puheenjohtaja on pääministeri Sanna Marin (sd). Kuvituskuva.

EU-ministerivaliokunta on tänään linjannut Suomen kantoja rahoituskehyskokonaisuuteen ja elpymisvälineeseen.

Kantoja EU:n elpymisrahastosta odotettiin jo eilen keskiviikkona, mutta ministerivaliokunta jatkoi keskusteluja tänään.

Oppositio ehti arvostella tilannetta. Eduskunnan on määrä tänään torstaina pitää keskustelu elpymisrahastosta ja keskustelu tuli eduskunnan ohjelmaan yllättäen.

Elpymissuunnitelman tavoitteena on tukea koronaviruksen jälkeistä jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä. Tulevaa rahoituskehystä (MFF) ja elpymisvälinettä koskevat ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, josta sovitaan päämiestasolla yhtenä pakettina.

Näin asiasta linjattiin:

”Suomi suhtautuu avoimesti jatkotyöhön komission ehdotusten osalta tarvittavassa aikataulussa. Kyseessä on taloudelliselta ja poliittiselta merkitykseltään mittava kokonaisuus. Valtioneuvosto korostaa, että asian valmistelun yhteydessä on syytä käydä riittävästi julkista keskustelua niin kotimaassa, Euroopassa kuin eduskunnassa. Päätösten legitimiteetin kannalta laaja kansalaishyväksyntä on tarpeellista.

EU-ministerivaliokunta Pääministeri Sanna Marin, puheenjohtaja Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen Ulkoministeri Pekka Haavisto Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Valtiovarainministeri Katri Kulmuni Opetusministeri Li Andersson Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Suomen keskeiset kysymykset monivuotisessa rahoituskehyksessä liittyvät maltilliseen kokonaistasoon, maaseudun kehittämisen (pilari II) rahoitukseen sekä ehdollisuuksiin, etenkin oikeusvaltioperiaatteen ja ilmastotoimien osalta. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että muut ohjelmat muodostavat suurimman rahoitusosuuden ja mahdollistavat vastaamisen ajankohtaisiin haasteisiin.

Komission ehdotus elpymisvälineeksi ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä.”

Suomi vaatii esitykseen keskeisiä muutoksia. Valtioneuvosto katsoo, että elpymisvälineeseen tehtävät muutokset ovat edellytys tavanomaisen säätämisjärjestyksen soveltamiseksi asiasta päätettäessä. Suomi pitää hyvänä, että elpymisväline kytketään vihreän kehityksen ohjelmaan.

Näitä muutoksia Suomi vaatii:

– Ennakkokannassaan Suomi on katsonut, että lähtökohtana on elpymisvälineen tuen lainamuotoisuus, mutta on ollut valmis tarkastelemaan myös muita mahdollisia toteutustapoja. Neuvottelujen kuluessa tulee etsiä ratkaisuja, joissa avustusmuotoisen tuen suhteellinen osuus elpymisvälineestä pienenee.

– Elpymisvälineen koon tulee olla pienempi ja suhteessa jäsenmaille myöhemmin syntyvään maksutaakkaan ja maksutaakan ajalliseen kestoon.

– Elpymisvälineen takaisinmaksuajan tulee olla esitettyä 30 vuotta lyhyempi ja rahoitusjärjestelyn tulee noudattaa perussopimuksen tasapainoisen budjetin periaatetta. Jäsenvaltioille tuleva pitkäaikainen budjettisuvereniteetin rajoite tulee pyrkiä rajaamaan mahdollisimman vähäiseksi.

– Elpymisvälineen voimassaoloaika tulee rajata lyhyemmäksi kuin komission esittämä neljä vuotta.

Elpymissuunnitelmasta annettu E-kirje sisältää myös Suomen tarkempia neuvottelukantoja ja eduskuntaa pyydetään noudattamaan asiassa vaiteliaisuutta.