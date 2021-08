Ministeri Kiurun synkkää arviota on ihmetelty, mutta hänen varoituksensa saa tukea nyt julkistetusta THL:n materiaalista.

Suomen ”avautumista” koronarajoituksista on odotettu tuskaisen pitkään, ja maalitolppia on jouduttu siirtämään kerta toisensa jälkeen. Vielä nytkin, noin 17 kuukautta maailmanlaajuisen pandemian julistamisen jälkeen, lähinnä yksi asia on selvää: Suomi ei tule luopumaan rajoituksista kertarysäyksellä eikä tiettyä määräaikaa vieläkään voida antaa.