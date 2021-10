Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) uskoo energian hintapiikin jäävän väliaikaiseksi ja olevan ohi viimeistään ensi keväänä.

”Oma arvioni on, että tämä on piikki, joka ohitetaan talven aikana. Nämä on äärimmäisen vaikeita tilanteita, koska keinot ja tietyssä määrin myös halukkuus puuttua markkinatilanteisiin tekee tästä vaikeaa”, hän kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Lintilän mukaan olemassa on kuitenkin ”aineksia pahaan spiraaliin”.

”Kyllä meillä tietyllä tavalla on aineksia pahaan spiraaliin, jos lähdettäisiin siitä, että korona pitkittyy, energian hinta nousee ja tämä kaikki yhdistyy komponenttipulaan.- Silloin ollaan tilanteessa, jonka vaikutuksia me emme pysty tällä hetkellä ennustamaan.”

Lintilä ei pidä tätä todennäköisenä, vaan sanoo, että kyse on ”kauhuskenaariosta”.

Hän korostaa, että Suomessa sähkön hinnan nousu on toistaiseksi pysynyt maltillisena.

”Hyvä puoli on se, että suuri osa suomalaisten sähkösopimuksista on vuoden, kahden mittaisia ja markkinahintaisia on vain noin 10 prosenttia, nyt tulee piikkiä siellä. Hyvin vaikea sanoa, missä kipuraja on. Se mitä tämä nyt myös todistaa on se, että meidän pitää päästä fossiilisista eroon, koska sieltä se hinta nyt tulee. Jollain tavalla saadaan nyt esimerkkiä Etelä-Euroopasta, jossa hinta on kolminkertainen meihin verrattuna. ”

Lintilä kommentoi Ykkösaamussa lyhyesti myös Suomen koronatilannetta. Hän sanoo olevansa samaa mieltä pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa.

”Toivon vahvasti, että tartunnat eivät lisäänny. Kynnys sille, että rajoituksia laitettaisiin uudelleen, on korkea. Painopiste pitää olla rokotuskattavuuden laajentamisessa. Me ei voida rajoituksia laittaa ja pitää voimassa vain sen takia, että meillä osa porukkaa ei halua ottaa rokotuksia.”

LUE SEURAAVAKSI: