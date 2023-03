Vihreiden kannatus on pienentynyt saman verran kuin vasemmistoliiton kannatus on kasvanut.

Oppositiopuolue kokoomuksen etumatka SDP:hen on sulanut entisestään, selviää Ylen tuoreimmasta kannatusmittauksesta. Kokoomuksen kannatuksesta on sulanut 0,8 prosenttiyksikköä ja kannatus on tällä hetkellä 20,8 prosenttia.

Pääministeri Sanna Marinin johtama SDP hengittää niskaan 19,9 prosentin kannatuksella ja nostetta on tuoreimmassa gallupissa 0,8 prosenttiyksikköä. Myös perussuomalaisten kannatus on kivunnut 19 prosenttiin ja noussut viime gallupiin verrattuna 0,6 prosenttiyksikköä.

”Nato-lisä kokoomuksen kannatuksesta on sulanut, mutta kokoomus on edelleen kannatetuin puolue näistä kolmesta”, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle.

Keskustan kehno tilanne jatkuu ja kannatus on pudonnut 9,5 prosenttiin. Kannatus on laskenut 0,6 prosenttiyksikköä.

Ehkä erikoisin tilanne Ylen gallupissa on vihreillä, joiden kannatus on pienentynyt 1,4 prosenttiyksiköllä 8,9 prosenttiin. Vasemmistoliiton kannatus on kasvanut saman verran, eli 1,4 prosenttiyksikköä. Vasemmistoliittoa ilmoittaa kannattavansa tasan yhdeksän prosenttia suomalaisista.

”Vihreiden mittaustulos on heikoin pitkään aikaan. Tässä näkyy jälleen kerran äänestäjien liikkuminen punavihreän blokin sisällä. Tällä kertaa vihreät menettää äänestäjiä SDP:lle ja vasemmistoliitolle”, Turja kuvailee.

RKP:n kannatus on pysynyt paikallaan 4,4 prosentissa ja kristillisdemokraattien kannatus on 3,6 prosenttia. Puolueen kannatuksesta on sulanut 0,4 prosenttiyksikköä. Liike Nytin kannatus on 1,5 prosenttia ja laskua on tullut 0,3 prosenttiyksikköä.

Eduskunnan ulkopuoliset pienpuolueet sisältävä muut-kategoria on nostanut kannatustaan 0,7 prosenttiyksiköllä 3,4 prosenttiin.