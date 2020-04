Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty esittävät, että kunta-alan työehtosopimuksen oheen sovitaan työntekijöiden asemaa nykyisessä ja tulevissa kriiseissä turvaavat pykälät.

Kriisilausekkeeseen on liittojen mukaan kirjattava selvästi, milloin kriisiajan työehtosopimus otetaan käyttöön ja keihin sitä sovelletaan. Kriisisopimuksessa olisi määräykset vähintään työ- ja lepoajoista, työturvallisuudesta ja etenkin kriisin aikana normaalipalkan päälle maksettavista lisäkorvauksista.

Kriisitilanteella tarkoitettaisiin esimerkiksi tapahtumaa tai tapahtumien sarjaa, jotka voivat aiheuttaa vakavia yhteiskunnallisia häiriöitä ja jotka vaativat välittömiä ja välttämättömiä toimia. Ruotsissa vastaava kriisisopimus on jo tehty.

”Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö mahdollistaa kriiseistä selviämisen. Jokainen kriisitaistelun eturintamassa työskentelevä ansaitsee työstään kunnollisen korvauksen. Jokaisella on oltava mahdollisuus tehdä työtään turvallisesti; terveyttään tai henkeään vaarantamatta. Näyttää siltä, että pääministeri Marinkin on herännyt ajatukseen siitä, että kuntatyöntekijöitä on palkittava poikkeusolojen lisällä”, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kommentoi tiedotteessa.

Erityisen huolissaan liitot ovat siitä, että esimerkiksi hoitotyötä tekevien kohdalle lankeaa suuri vaara joutua työssään useiden päivien ja pahimmassa tapauksessa parinkin viikon karanteeniin tartuntatilanteessa.

”Tässäkin suhteessa työlainsäädäntö olisi saatava ajan tasalle”, sanoo Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

Koronakriisin aikana on useita henkilöstöryhmiä asetettu erityisasemaan valtioneuvoston määrittelemien yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten ammattien kautta.

”On uskomatonta, miten osa sairaaloista on lisäksi pidättänyt palkan työnsä vuoksi koronakaranteeniin joutuneilta. Tämä on ollut työnantajilta epäinhimillistä! Palkka on maksettava”, Niemi-Laine huomauttaa.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL muodostavat yhdessä julkisen alan neuvottelujärjestö JAUn. JAU on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöistä, jotka neuvottelevat alan työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa. JAU edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä. Sote-alan ammattilaisista Unioniin kuuluvien liittojen jäseninä on muun muassa lähihoitajia, välinehuoltajia, sairaanhoitajia, laitoshuoltajia ja osastonsihteereitä.

Aikaisemmin sunnuntaina hoitoalan järjestöt Tehy ja SuPer vaativat koronakaranteeniajan palkanmaksuvelvollisuuden kirjaamista työehtosopimuksiin. Kunta-alan työehtosopimuksissa ei tällä hetkellä ole sovittu palkanmaksusta karanteenin ajalta.

Normaalioloissa tilanne ei ole ollut ongelma, koska Kela korvaa täysimääräisesti ja reaaliajassa karanteeniajan palkan. Koronaepidemian aikana Kelan käsittelyajat ovat venyneet ja korvausta on jouduttu odottamaan viikkoja, jopa kuukausia.

”Hoitajille voi tulla useampiakin karanteenijaksoja, koska työssä ollaan lähikontaktissa koronaan sairastuneiden kanssa. Tilanne on täysin kohtuuton yksittäiselle työntekijälle, joka työnsä takia joutuu karanteeniin, mutta ei saa siltä ajalta työnantajaltaan palkkaa”, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kuvailee.

Hoitajajärjestöjen keskusteltua ongelmasta Kuntatyönantajien kanssa käytäntö muuttui valtaosassa työpaikkoja.

”Kiitämme Kuntatyönantajaa ripeästä puuttumisesta asiaan ja tämän ison epäkohdan hoitamisesta kuntoon. Emme kuitenkaan voi jättää asiaa jatkossa yksittäisten työnantajien harkintaan vaan palkanmaksuvelvollisuus pitää kirjata työehtosopimukseen. Meneillään olevan koronapandemian vaiheista ja kestosta ei ole vielä tarkkaa käsitystä. Ja valitettavasti tämä pandemia tuskin jää viimeiseksi”, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen linjaa.

Lue lisää: