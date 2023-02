Yhdysvaltain hallinnon päätös lähettää GLSDB-asejärjestelmiä Ukrainaan parantaa maan iskukykyä, mutta todennäköisesti tarkkuuspommit saapuvat maahan vasta syksyllä.

Tällöin ne olisivat myöhässä niistä Ukrainan sodan lähitulevaisuuden ratkaisuista, joiden uskotaan vaikuttavan voimakkaasti sodan tulevaan kulkuun, kirjoittavat yhdysvaltalaisen The Foundation for Defense of Democracies (FDD) -ajatushautomon tutkijat John Hardie, Bradley Bowman ja Ryan Probst Breaking Defense -julkaisussa.

Tutkijoiden mukaan Yhdysvaltain pitäisikin antaa Ukrainalle välittömästi pitkän kantaman ATACMS-ohjuksia (Army Tactical Missile System), joiden avulla Ukraina kykenisi vaikuttamaan nyt liian kaukana sijaitseviin Venäjän asevoimien kannalta tärkeisiin kohteisiin. Järjestelmä auttaisi myös torjumaan Venäjän käynnistämää vastahyökkäystä sekä tulisi tarpeeseen, jos Ukraina aloittaa vastahyökkäyksen kevättalven tai kevään aikana.

Lockheed Martinin valmistamassa ATACMS-järjestelmässä on GLSDB:hen verrattuna suuri taistelukärki (noin 225 kg vs. noin 16 kg), ja edellisen kantama on jopa 300 km siinä, missä GLSDB lentää 150 kilometrin päähän.

Järjestelmällä kyettäisiin iskemään esimerkiksi Džankoin ja Luhanskin kaupungeissa sijaitseviin Venäjän asevoimien logistiikkakeskuksiin sekä Mariupolissa tiettävästi majailevaan tuhansien sotilaiden vahvuiseen joukkoon.

Samoin tärkeänä venäläisten huoltoreittinä tunnettu Kertšinsalmen silta sekä Krimin niemimaan laivasto- ja lentotukikohdat olisivat ATACMSin kantaman päässä.

Tutkijat muistuttavat myös, että Ukrainan jo operoimat HIMARS-raketinheittimet ovat aiemmin kyenneet vaikuttamaan Venäjän huoltoon ja johtamisjärjestelmiin, mutta nyt Venäjä on reagoinut siirtämällä logistiikkaansa niiden kantaman ulkopuolelle.

Politico raportoi maanantaina, että Ukrainan sodan eskaloitumisriskin lisäksi presidentti Joe Bidenin hallinto on haluton lähettämään ATACMS-ohjuksia Ukrainaan, koska se pelkää Yhdysvaltain valmiuden vaarantuvan.

Lockheed Martin on viimeisen parin vuosikymmenen aikana valmistanut arviolta 4 000 ATACMS-ohjusta, joista osa on myyty Yhdysvaltain liittolaismaille. Noin 600 kappaletta on käytetty Persianlahden ja Irakin sodissa.

Politicon mukaan on mahdollista, että Ukraina pyytäisi ohjuksia joltakin liittolaismaalta, mutta Yhdysvaltain rahoituksella. ATACMS-käyttäjämaita ovat ainakin Etelä-Korea, Puola, Romania, Kreikka, Turkki, Qatar ja Bahrain.

FDD:n tutkijoiden mukaan kuitenkin jo muutama tusina ATACMS-ohjusta voisi hyödyttää Ukrainaa merkittävästi.