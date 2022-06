Sotahistorian tutkija, Oulun yliopiston dosentti Jussi Jalonen ihmettelee tasavallan presidentin Sauli Niinistön varoitusta Suomen velkaantumisesta.

Niinistö sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa tällä viikolla, että korkojen ja hintojen nousu voi aiheuttaa Suomelle turvallisuusriskiä.

”Pari vuotta sitten taisi olla sellaisia kommentteja, että kaikki velasta varoittajat ovat sitä boomer-porukkaa, joka ei oikein ymmärrä uutta taloustiedettä. Pelkään pahoin, että nyt taitaa alkaa näkyä toisenlaista jälkeä. Ei se taloustiede muuttunutkaan, eikä velka ollutkaan vaaratonta”, Niinistö sanoi.

Jalonen huomauttaa, että talous- tai rahapolitiikka eivät itse asiassa kuulu presidentille.

”Ex-valtiovarainministerinä hän totta kai lausuu niistä asioita mielellään. Lausahdus "ei se taloustiede muuttunutkaan, eikä velka ollutkaan vaaratonta" herättää silti kysymyksen, mitä hän tarkoittaa”, Jalonen kirjoittaa Twitterissä.

Hän korostaa, että Suomen julkinen velka on viime vuosina kasvanut koronapandemian takia.

”Kaikkialla haluttiin ylläpitää talouden pyöriä pyörimässä pandemian aikana. Olivatko nämä ratkaisut presidentin mielestä erheitä?”

Jalonen katsoo, että velkaantuminen oli pandemian aikana lähes vääjäämätöntä.

”Mikä sille olisi ollut realistinen vaihtoehto? Vapaa pudotus? Suomalaiselle vientiteollisuudelle oli totta kai helppoa vaatia samalla valtion tukitoimia ja julkisen talouden sopeutustoimia.”

Hän pitää velkaantumista myös nykytilanteessa väistämättömänä Ukrainassa käynnissä olevan sodan takia.

”Tosiasia on, että me olemme siirtymässä kulkutaudin aikaisesta taloudenpidosta suoraan sotatalouteen. Nämä eivät ole normaaleja aikoja. Talouden sopeutustoimiin on ollut vain rajalliset mahdollisuudet. Lieveilmiöt ovat sen mukaiset.”

Jalonen huomauttaa, että vaikka Sauli Niinistön mukaan inflaation taustalla on Euroopan keskuspankin EKP:n löysän rahan politiikka, tällä hetkellä kyse on kuitenkin ”lähes täysin” sotainflaatiosta.

Tilanteen normaaliksi palauttamiseen on Jalosen mukaan vain yksi keino: Venäjän tappio sodassa.

