Liittovaltion oikeuden lopullinen tuomio ratkaisi Australian avoimen tennisturnauksen hallitsevan mestarin ja maailmanlistan kärkisijaa pitävän, serbialaisen Novak Djokovicin kohtalon sunnuntaisella päätöksellään. Djokovicin oli määrä pelata avausottelunsa huomenna. Tuomioistuin kertoi valottavansa tuomion perusteluja ensi viikolla.

Djokovicin maahantulosta on väännetty jo viikon ajan ja oikeudessakin kahdesti. Australian viranomaiset peruivat tennistähden viisumin ensi kertaa reilu viikko sitten tältä puuttuvien koronarokotteiden vuoksi. Tämän jälkeen maanantaina tuomioistuin päätti kumota viranomaisten päätöksen ja perjantaina puolestaan Australian maahanmuuttoministeri perui viisumin uudelleen. Tänään annetun tuomion kerrotaan olevan lopullinen. Lisäksi Djokovicia uhkaa kolmen vuoden maahantulokielto, mikä tarkoittaisi, ettei hän osallistu seuraavaankaan turnaukseen.

Australian hallitus on arvioinut, että Djokovicin osallistuminen turnaukseen voisi vaarantaa ihmishenkiä ja lisätä välinpitämättömyyttä koronarajoituksia kohtaan. Säätöjen on korostettu koskevan yhtäläisesti kaikkia.

Djokovicin asianajajat puolestaan kokevat karkottamisen palvelevan vain poliittisia etuja. Tennistähteä puolustamaan on asettunut myös muun muassa Serbian presidentti, joka on vaatinut Australiaa vapauttamaan pidätettynä olleen Djokovicin. Aihe on kuumentanut tunteita etenkin Djokovicin fanien ja koronarokotteiden vastustajien piireissä.

